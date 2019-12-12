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"Немає слів, найкраща": Леся Нікітюк в хижому міні кружляє голову ідеальним почуттям стилю

Lite » Мода 12.12.2019 - 10:19
"Немає слів, найкраща": Леся Нікітюк в хижому міні кружляє голову ідеальним почуттям стилю
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Окремої уваги заслуговує макіяж Нікітюк

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися насиченою поїздкою. Нагадаємо, що українська телеведуча і мандрівниця буквально кілька днів тому полетіла в Китай. За ці дні Нікітюк встигла зробити десятки фото і відео, відвідати чимало ресторанів, магазинчиків і виставок - переважно українська красуня показує оновлення в "instagram-сторіз". Звичайно ж, не відмовляється Леся і від своєї улюбленої "блог-рубрики" - образ дня.

Також відзначимо, що Нікітюк знаходиться в Шанхаї (найбільше місто і фінансовий центр Китаю). Для чергового вечірнього виходу в "місті вічних вогнів" Нікітюк вибрала дуже стильний і яскравий образ. Телеведуча зберегла своє відображення в дзеркалі ліфта. На Лесі - шовкова міні-сукня, що демонструє стрункі ніжки ведучої. Сукня зроблена в стилі китайського кімоно. А також повністю оздоблена анімалістичним принтом у вигляді плям пітона. Зазначимо, що принт анімальє - це найбільш трендовий принт 2019 року, який, напевно, буде актуальним і в наступному році.

Образ Лесі довершують золоті прикраси, волосся розпущене, а ось макіяж зроблений з акцентом на жирні стрілки.

&quot;Немає слів, найкраща&quot;: Леся Нікітюк в хижому міні кружляє голову ідеальним почуттям стилю

Стильна Леся Нікітюк (фото: соцмережі провідною)

Як завжди, Нікітюк також похвалилася підписникам своїми знаннями китайської мови, яку Леся зараз активно вивчає.

“我的旗袍 Моє тсіпао. Википедия..Тсипао (ципао) (кит. упр. 旗袍, пиньинь: qípáo) — это китайское платье, современная форма которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая. В самом Шанхае эта форма платья называется zǎnze или zansae (長衫) собственно длинная рубашка/платье, но северный вариант того же слова чаншань (chángshān) обозначает мужскую одежду. Через кантонское произношение чёнсам (cheungsam) слово попало в английский (cheongsam)"

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото і постом:

  • "Дуже красива!"
  • "ти Агонь"
  • "Крутячне Тсипао в тобі"
  • "Дуже красиво)"
  • "Ось так і вивчимо мову"
  • "Гарне плаття"
  • "Зараз в Шанхаї холодно в такій сукні)"
  • "Просто немає слів, найкраща"

&quot;Немає слів, найкраща&quot;: Леся Нікітюк в хижому міні кружляє голову ідеальним почуттям стилю

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Нікітюк також показала ще один стильний образ з Китаю. Телеведуча пройшлася по Шанхаю в повністю чорному образі - шкіряній міні-спідниці, короткій куртці, черевиках.

&quot;Немає слів, найкраща&quot;: Леся Нікітюк в хижому міні кружляє голову ідеальним почуттям стилю

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї.

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