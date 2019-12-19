Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Дорофєєва також повернула улюблений хештег
Надя Дорофєєва - одна з найбільш стильних зірок українського шоу-бізнесу, яка з задоволенням пробує ведучі модні і б'юті-тренди. Звичайно ж, шанувальники виконавиця з задоволенням запозичують її стиль. Нещодавно українська красуня продемонструвала черговий "образ дня". Розглядаємо деталі.
Нове фото було опубліковано, як зазвичай, на instagram-сторінці Дорофєєвої. Солістка "Время и Стекло" показала повсякденний аутфіт в чорно-блакитних тонах. В очі відразу кидаються оригінальні блакитні джинси, які немов складаються з двох пар штанів. Виглядає така "фішка" дуже оригінально. Образ Наді довершує чорний топ і коротка куртка. На ногах - чорні масивні кросівки. А в руках - сумка-шопер.
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники виконавиці поспішили залишити захоплені коментарі під її новим фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
Відзначимо також, що багато шанувальників пораділи поверненню хештег #dodoeveryday, під яким Дорофєєва чи не кожен день публікувала оновлення. Тепер фанати виконавиці сподіваються, що солістка поп-групи дійсно буде виходити на зв'язок набагато частіше.
Пропонуємо також розглянути більше повсякденних образів Наді, стиль якої має свій виражений характер. Дорофєєва не проти незвичайних елементів в образах.
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Дорофєєва здивувала незвичайним сукнею. Українська виконавиця з'явилася в экстрамально короткому червоному платті з бантом на спині.