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Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Lite » Мода 19.12.2019 - 10:34
Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва також повернула улюблений хештег

Надя Дорофєєва - одна з найбільш стильних зірок українського шоу-бізнесу, яка з задоволенням пробує ведучі модні і б'юті-тренди. Звичайно ж, шанувальники виконавиця з задоволенням запозичують її стиль. Нещодавно українська красуня продемонструвала черговий "образ дня". Розглядаємо деталі.

Нове фото було опубліковано, як зазвичай, на instagram-сторінці Дорофєєвої. Солістка "Время и Стекло" показала повсякденний аутфіт в чорно-блакитних тонах. В очі відразу кидаються оригінальні блакитні джинси, які немов складаються з двох пар штанів. Виглядає така "фішка" дуже оригінально. Образ Наді довершує чорний топ і коротка куртка. На ногах - чорні масивні кросівки. А в руках - сумка-шопер.

Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити захоплені коментарі під її новим фото:

  • "У тебе дуже гарний образ"
  • "Надя мабуть закохалася в ці штани"
  • "Вауууу"
  • "Красоточка"
  • "Надя, ти прекрасна!"
  • "Дуже круті джинси!"
  • “А що шнаны розстебнула? Стрептиз вирішила нам паказать?"
  • "Дуже сильно"

Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Відзначимо також, що багато шанувальників пораділи поверненню хештег #dodoeveryday, під яким Дорофєєва чи не кожен день публікувала оновлення. Тепер фанати виконавиці сподіваються, що солістка поп-групи дійсно буде виходити на зв'язок набагато частіше.

Пропонуємо також розглянути більше повсякденних образів Наді, стиль якої має свій виражений характер. Дорофєєва не проти незвичайних елементів в образах.

Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва здивувала незвичайним сукнею. Українська виконавиця з'явилася в экстрамально короткому червоному платті з бантом на спині.

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Новини України Надя Дорофеєвастильмода
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