Надя Дорофєєва в розстебнутих джинсах блиснула стильним образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва також повернула улюблений хештег

Надя Дорофєєва - одна з найбільш стильних зірок українського шоу-бізнесу, яка з задоволенням пробує ведучі модні і б'юті-тренди. Звичайно ж, шанувальники виконавиця з задоволенням запозичують її стиль. Нещодавно українська красуня продемонструвала черговий "образ дня". Розглядаємо деталі.

Нове фото було опубліковано, як зазвичай, на instagram-сторінці Дорофєєвої. Солістка "Время и Стекло" показала повсякденний аутфіт в чорно-блакитних тонах. В очі відразу кидаються оригінальні блакитні джинси, які немов складаються з двох пар штанів. Виглядає така "фішка" дуже оригінально. Образ Наді довершує чорний топ і коротка куртка. На ногах - чорні масивні кросівки. А в руках - сумка-шопер.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити захоплені коментарі під її новим фото:

"У тебе дуже гарний образ"

"Надя мабуть закохалася в ці штани"

"Вауууу"

"Красоточка"

"Надя, ти прекрасна!"

"Дуже круті джинси!"

“А що шнаны розстебнула? Стрептиз вирішила нам паказать?"

"Дуже сильно"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Відзначимо також, що багато шанувальників пораділи поверненню хештег #dodoeveryday, під яким Дорофєєва чи не кожен день публікувала оновлення. Тепер фанати виконавиці сподіваються, що солістка поп-групи дійсно буде виходити на зв'язок набагато частіше.

Пропонуємо також розглянути більше повсякденних образів Наді, стиль якої має свій виражений характер. Дорофєєва не проти незвичайних елементів в образах.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва здивувала незвичайним сукнею. Українська виконавиця з'явилася в экстрамально короткому червоному платті з бантом на спині.