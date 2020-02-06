Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників "неохайним" зовнішнім виглядом

Єва Лонгорія – визнана ікона стилю, що після кожного виходу в світ збирає компліменти і похвали. Але цього разу все вийшло інакше. Зірка продемонструвала новий total black образ. До речі, лінію одягу розробила стиліст Лонгорії, Шарлін Роксборо Конскер (Charlene E Roxborough Konsker). Лук склали мішковутого вигляду блуза з рукавами-ліхтариками і оверсайз-штани, зібрані на щиколотках. А доповнили його класичні човники і клатч.

Новий образ Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Над зачіскою зірки працював улюблений стиліст по волоссю Вікторії Бекхем – Кен Павс. А бездоганний макіяж виконала відома візажистка Элан Бонгиорно. Мабуть, вони й стали головною прикрасою Єви. А ось одяг фолловери розкритикували в пух і прах.

Єва не догодила шанувальникам (фото: instagram.com/evalongoria)

Я нескінченно люблю тебе, але це не прикрашає вас... Конкретно для вашого зросту ці штани не підходять... Цей одяг змушує вас виглядати неохайно...

Ні, точно ні.

Ви дивно красиві. Але це вбрання вам не личить.

Єва може піднести будь-який образ!! І той факт, що вона не виглядає добре в цьому, говорить про те, що це жахливо!

Це жахливо... Боже мій.

Ні, просто ні.

Ні, ні і ні. Нехай стиліст це носить.

Коментарі незадоволених прихильників (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що буквально за кілька годин до цього Лонгорія показала свій вихід в білому смугастому костюмі, і він, як завжди, мав успіх. Широкі брюки з високою посадкою, об'ємний жакет і чорний топ чудово гармоніювали з зовнішністю зірки. Образ підкреслив струнке тіло, засмаглу шкіру і чіткі риси обличчя. На фото молода мама позує з сином, що зробило кадр ще більш привабливим. Шанувальники захоплюються, як Єві вдається бути такою красивою при завантаженому графіку.

Єва з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, нещодавно ще дві знаменитості викликали обурення користувачів мережі через свої невдалі образи. Перша, як не дивно, – Вікторія Бекхем. Вона з'явилася на вечірці BAFTA в дуже великих за розміром брюках, на думку фоловерів. Друга "жертва" модних критиків з соціальних мереж – Гвінет Пелтроу. Актриса прийшла на івент в кутюрному вбранні від Ralph & Russo, який багато хто назвав "безглуздим".