Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників "неохайним" зовнішнім виглядом

Новий total black образ не сподобався шанувальникам
Єва Лонгорія – визнана ікона стилю, що після кожного виходу в світ збирає компліменти і похвали. Але цього разу все вийшло інакше. Зірка продемонструвала новий total black образ. До речі, лінію одягу розробила стиліст Лонгорії, Шарлін Роксборо Конскер (Charlene E Roxborough Konsker). Лук склали мішковутого вигляду блуза з рукавами-ліхтариками і оверсайз-штани, зібрані на щиколотках. А доповнили його класичні човники і клатч.
Новий образ Єви (фото: instagram.com/evalongoria)
Над зачіскою зірки працював улюблений стиліст по волоссю Вікторії Бекхем – Кен Павс. А бездоганний макіяж виконала відома візажистка Элан Бонгиорно. Мабуть, вони й стали головною прикрасою Єви. А ось одяг фолловери розкритикували в пух і прах.
Єва не догодила шанувальникам (фото: instagram.com/evalongoria)
Коментарі незадоволених прихильників (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)
Цікаво, що буквально за кілька годин до цього Лонгорія показала свій вихід в білому смугастому костюмі, і він, як завжди, мав успіх. Широкі брюки з високою посадкою, об'ємний жакет і чорний топ чудово гармоніювали з зовнішністю зірки. Образ підкреслив струнке тіло, засмаглу шкіру і чіткі риси обличчя. На фото молода мама позує з сином, що зробило кадр ще більш привабливим. Шанувальники захоплюються, як Єві вдається бути такою красивою при завантаженому графіку.
Єва з сином (фото: instagram.com/evalongoria)
Нагадаємо, нещодавно ще дві знаменитості викликали обурення користувачів мережі через свої невдалі образи. Перша, як не дивно, – Вікторія Бекхем. Вона з'явилася на вечірці BAFTA в дуже великих за розміром брюках, на думку фоловерів. Друга "жертва" модних критиків з соціальних мереж – Гвінет Пелтроу. Актриса прийшла на івент в кутюрному вбранні від Ralph & Russo, який багато хто назвав "безглуздим".