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Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників "неохайним" зовнішнім виглядом

Lite » Мода 06.02.2020 - 17:33
Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників "неохайним" зовнішнім виглядом
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Новий total black образ не сподобався шанувальникам

Єва Лонгорія – визнана ікона стилю, що після кожного виходу в світ збирає компліменти і похвали. Але цього разу все вийшло інакше. Зірка продемонструвала новий total black образ. До речі, лінію одягу розробила стиліст Лонгорії, Шарлін Роксборо Конскер (Charlene E Roxborough Konsker). Лук склали мішковутого вигляду блуза з рукавами-ліхтариками і оверсайз-штани, зібрані на щиколотках. А доповнили його класичні човники і клатч.

Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядом

Новий образ Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Над зачіскою зірки працював улюблений стиліст по волоссю Вікторії Бекхем – Кен Павс. А бездоганний макіяж виконала відома візажистка Элан Бонгиорно. Мабуть, вони й стали головною прикрасою Єви. А ось одяг фолловери розкритикували в пух і прах.

Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядомЄва не догодила шанувальникам (фото: instagram.com/evalongoria)

  • Я нескінченно люблю тебе, але це не прикрашає вас... Конкретно для вашого зросту ці штани не підходять... Цей одяг змушує вас виглядати неохайно...
  • Ні, точно ні.
  • Ви дивно красиві. Але це вбрання вам не личить.
  • Єва може піднести будь-який образ!! І той факт, що вона не виглядає добре в цьому, говорить про те, що це жахливо!
  • Це жахливо... Боже мій.
  • Ні, просто ні.
  • Ні, ні і ні. Нехай стиліст це носить.

Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядомЩо вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядомЩо вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядомЩо вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядом

Коментарі незадоволених прихильників (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що буквально за кілька годин до цього Лонгорія показала свій вихід в білому смугастому костюмі, і він, як завжди, мав успіх. Широкі брюки з високою посадкою, об'ємний жакет і чорний топ чудово гармоніювали з зовнішністю зірки. Образ підкреслив струнке тіло, засмаглу шкіру і чіткі риси обличчя. На фото молода мама позує з сином, що зробило кадр ще більш привабливим. Шанувальники захоплюються, як Єві вдається бути такою красивою при завантаженому графіку.

Що вона одягла? Єва Лонгорія обурила шанувальників &quot;неохайним&quot; зовнішнім виглядомЄва з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, нещодавно ще дві знаменитості викликали обурення користувачів мережі через свої невдалі образи. Перша, як не дивно, – Вікторія Бекхем. Вона з'явилася на вечірці BAFTA в дуже великих за розміром брюках, на думку фоловерів. Друга "жертва" модних критиків з соціальних мереж – Гвінет Пелтроу. Актриса прийшла на івент в кутюрному вбранні від Ralph & Russo, який багато хто назвав "безглуздим".

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