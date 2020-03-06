Морська богиня: Алессандра Амбросіо похвалилася пишними грудьми у відвертому купальнику

Алессандра Амбросіо – любителька підкорювати мережу жаркими кадрами. Не так давно вона запалювала на фестивалі в Бразилії, де демонструвала своє розкішне тіло в екзотичних образах. Але у звичайному житті у знаменитої моделі є не менше приводів показати фігуру. Дівчина обожнює пропадати цілими днями на пляжах, заодно роблячи безліч знімків в купальниках.

Нові фото моделі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цього разу 38-річна красуня вибрала для свого відпочинку золотистий купальник від власного бренду GAL Floripa. Вона позує на тлі води, пальм і піску, підставивши своє звабливе тіло сонцю. На другій серії кадрів вона зробила акцент на своїй розкішних грудях. Дівчина опублікувала серію кадрів крупним планом.

Легкий макіяж, вологе, розпущене по плечах волосся, пишні форми, які ледь стримує крихітний бюстгальтер... Виглядає вона по-справжньому задоволеною і сяючою. "Вона щаслива тільки на сонці", – додала Алессандра кокетливий підпис. А у відповідь на Амбросіо посипалися компліменти та слова захоплення. "Неймовірна", "красуня", "чудова", – пишуть фолловери зірки.

Алессандра в купальнику свого виробництва (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессандра – одна з найбільш відомих у світі моделей, яка найбільше прославилася завдяки участі в шоу Victoria's Secret. Вона стала першою моделлю дочірнього бренду Victoria's Secret, PINK line, і в цілому співпрацювала з білизняний маркою 17 років. Також колишній "ангел" прославилася і роботою з такими гігантами модної індустрії, як Next, Armani Exchange, Christian Dior і Ralph Lauren.

Зараз Алессандра знімається для глянцевих видань, вибірково бере участь у показах на Тижнях моди, а також відвідує світські заходи та знакові події. До речі, часто разом з нею в світ виходить і її 11-річна дочка Аня Луїза, якій пророкують славу моделі. Також Амбросіо зайнята власним бізнесом з виробництва купальників.