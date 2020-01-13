Молода матуся: Енн Хетеуей блиснула відвертим декольте в сукні-богині від Versace

Вчора, 12 січня, в Голлівуді відбуіся черговий яскравий захід - щорічна церемонія Critics' Choice Awards. Як завжди, увага ЗМІ була прикута до вбрання селебрітіс. Крім того, світський захід порадував "поверненням в кар'єру в" деяких зірки. Серед яких 37-річна актриса Енн Хетеуей. Зазначимо, що наприкінці листопада 2019 року Енн вдруге стала мамою! При цьому готуючись до народження маляти акторка зробила невелику перерву як зі зйомками у фільмах, так і відвідуванням різних заходів. Тому поява на Critics' Choice Awards стала першим виходом Хетеуей з народженням другої дитини.

При цьому кіно-діва буквально затьмарила інших гостей вечірки своїм в прямому сенсі яскравим виходом. Все ж до першого за багато часу виходу Енн підготувалася старанно.

Енн Хетеуей в сукні Versace на червоній доріжці Critics' Choice Awards (скріншоти: instagram.com/_persiancelebnews)

На червоній доріжці зірка сяяла в довгій вечірній сукні від Versace, яка рясно декорована золотими лелітками. Плаття з пишними рукавами має ще одну "родзинку" - дуже глибоку і пікантну зону декольте. Наряд тільки підкреслює відмінні форми актриси, яка виглядає просто приголомшливо - навіть після недавніх пологів.

Свій божественний образ красуня доповнила золотими босоніжками Alexandre Birman і клатчем в тон аутфіту.

Деталі образу Енн (фото: .instagram.com/annehathaway)

До речі, перед десятками фотографів актриса позувала разом з чоловіком - актором і дизайнером ювелірних прикрас Адамом Шульманом.

Енн Хетеуей і Адам Шульман (скріншот: instagram.com/hello__ru)

Зазначимо, що офіційно пара розписалася в листопаді 2011 року. При цьому для Енн це були не перші серйозні відносини. До цього вона 4 роки зустрічалася з італійським бізнесменом Рафаелло Фольері. Однак відносини з ним завершилися гучним кримінальним скандалом. З'ясувалося, що італійський підприємець був замішаний у розкраданні 50 млн доларів, які мільярдер Рональд Беркл пожертвував благодійному фонду допомоги католицьким церквам. Актриси була засновником цього фонду. Навіть особисті щоденники Хетеуей були долучені до справи як докази обвинувачення, однак самій актрисі звинувачення не були пред'явлені.

Після розставання з італійським ділком Енн зустріла Адама Шульмана. В березні 2016 року у них народився син Джонатан Роузбенкс. А в кінці 2019 року Енн і Адам стали щасливими батьками другої дитини. Поки що стать і ім'я малюка тримаються в секреті.

Нагадаємо, раніше 50-річна Дженніфер Еністон на зустрічі з друзями показала комбо-лук на всі випадки.