Мокра і оголена: Кара Делевінь стала зіркою нової кампанії Balmain

Модель стала обличчям весняно-літньої колекції відомого бренду

Знаменитая и востребованная британская модель и актриса Кара Делевинь, которая ранее уже восхитила провокационным снимком для рекламной кампании Balmain сезона весна-лето 2019, приняла участие в новой съемке для бренда. Причем на этот раз она полностью обнажилась.

Креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен опубликовал на своей странице в Instagram новые кадры из весенне-летней кампании.

На фото 26-летняя Кара запечатлена оголенной и с мокрыми волосами, модель сидит боком к камере и смотрит в объектив.

"Представьте мир, где вы можете быть собой без осуждения. Представьте мир, где есть только любовь без ненависти. Представьте мир, где вы можете быть свободными. Свобода - это ключ. Будьте собой, будьте свободными", - подписал откровенный снимок Оливье.

Фото: (instagram.com/olivier_rousteing)

Он также поделился видео, которое было снято в рамках кампейна. В нем кадры с Делевинь чередуются изображением морских волн.

Видео: (instagram.com/olivier_rousteing)

Фото быстро набрало более 52 тысяч лайков и множество восторженных комментариев - подписчикам Рустена пришлись по душе его креативные идеи для съемки.

Напомним, ранее модный дом Balmain опубликовал первый кадр из совместной работы с Карой Делевинь, который тоже получился очень раскованным. На нем обнаженные Кара и Оливье воссоздали топлес-шедевр Джанет Джексон.

Откровенная кампания Balmain весна-лето 2019 (фото: instagram.com/Balmain)

Мы также писали, что парящая над землей Белла Хадид показала новинки Michael Kors, которые хочет каждая.

Отметим, что супермодель Джиджи Хадид появилась в свежем выпуске всемирно известного глянца Vogue в ярких образах в стиле бохо.



