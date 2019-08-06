Світу потрібно більше злих жінок: Анджеліна Джолі знялася для глянцю і дала відверте інтерв'ю

44-річна актриса повернулася до активного світського життя
Анджеліна Джолі останнім часом на слуху. Активістка і посол доброї волі ООН, вона здійснює численні робочі поїздки. А також встигає зніматися для рекламних кампаній (красуня продовжує співпрацю з Guerlain і іншими брендами) і представляти нові фільми.
Напередодні виходу "Малефисента-2" Анджеліна Джолі взяла участь у зйомці для американської версії знаменитого по всьому світу журналу ELLE. Саме видання назвало роботу для вересневого випуску "святом усіх вільно мислячих жінок, які наклали на себе своє заклинання".
44-річна красуня приміряла масу стильних образів. До речі, всі вони закриті і стримані, хоча і досить гламурні і жіночні. Також тут є знімки в домашній обстановці з її улюбленими псами.
Крім зйомки, журнал надрукував розгорнуте інтерв'ю, уривки з якої вже у вільному доступі на сайті видання. Анджеліна розповідає про виховання дітей, про свою позицію феміністки і зокрема – про роль жінки та здатності постояти за себе.
"Злі жінки" – це просто жінки, які втомилися від несправедливості і насильства. Жінки, які відмовляються дотримуватися правил і кодексів, яким вони не вірять... Жінки, які не відмовляться від свого голосу і прав, навіть з ризиком смерті, тюремного ув'язнення або відкидання з боку своїх сімей і громад. Якщо це злість, то світу потрібно більше злих жінок!".
"Але вірно і те, що жінки не прокидаються щоранку, бажаючи битися. Ми хочемо бути м'якими, турботливими, граціозними і люблячими – не кожен народжений для боротьби. І у нас немає магічних здібностей. У нас є можливість підтримувати один одного і працювати з багатьма великими чоловіками, які цінують і поважають жінок як рівних", – пояснила виданню свою позицію Джолі.