У мікрошортах і ботфортах: 51-річна Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії ля глянцю

Дженніфер Еністон, яка вчора приймала поздоровлення в честь свого дня народження, під вечір порадувала шанувальників новою яскравою фотосесією. Причому досить відвертою. 51-річна зірка прикрасила березневий випуск журналу Interview.

"Спасибі @interviewmag за цей сюрприз до дня народження. Я поняття не мала, що це вийде сьогодні. Відчуваю гордість і честь святкувати з цією обкладинкою. Вдячна команді за прославляння жінки в будь-якому віці... Виявляється, 51 – це досить весело", – написала актриса в своєму мікроблозі і подякувала всім причетним до матеріалу. В тому числі і Сандру Баллок, яка провела інтерв'ю, вивідавши у Дженніфер масу цікавих подробиць її життя.

Еністон прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Як тільки ви думаєте, що знаєте все про Дженніфер Еністон, вона вас дивує. Одна з небагатьох актрис, яка зуміла перенесли кар'єру з маленького екрану на великий і назад, наша зірка на березневій обкладинці залишалася магнітом для папараці і об'єктом нашого захоплення протягом половини її життя. Але, як вона розповідає своєму другові і товаришеві по чарці Сандрі Баллок, правда дивніше, ніж таблоїди...", – заінтригували на сторінки глянцю.

Актриса все так само струнка (фото: instagram.com/jenniferaniston)

На обкладинці вона постала в мікрошортах, об'ємній шкіряній куртці і шкіряних ботфортах. З допомогою відвертого вбрання Джен вкотре продемонструвала свою бездоганну фігуру і стрункі ноги. Вона приміряла шкіряну облягаючу спідницю, атласний кроп-топ, білу сорочку, чорну сукню зі спокусливими вирізами... Виглядає зірка "Ранкового шоу" просто приголомшливо!

Дженніфер виглядає просто шикарно! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

В інтерв'ю вона розповіла про своє дитинство, плани на життя та мрії. Так, актриса у своїй звичній позитивній манері повідала про те, що хоче бути здоровою і щасливою до глибокої старості. А ще в її ідеальній картині світу чути шум океану, сміх дітей, дзвін льоду у склянув і запах смачної їжі.