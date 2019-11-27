У мікробікіні і на скутері: Емілі Ратаковскі засвітила пружні сідниці на "райському" фото

Емілі Ратаковскі насолоджується відпочинком на райських Мальдівах зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом і попереджає – вона закидає мережу фото з райського курорту і буде регулярно радувати цікавим контентом. Природно, 28-річна актриса і модель вже встигла потішити шанувальників серією відвертих знімків, зокрема, фотокартками в купальнику. Вона не втрималася і продемонструвала пружні сідниці в мікроскопічному бікіні власного бренду.

Популярний блогер і модель позує в крихітному купальнику кольору охри. Вона стоїть впівоберта до камери на тлі безкрайніх океанічних просторів. На знімку легко можна розглянути округлі стегна і апетитні сідниці дівчини, її стрункі форми.

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Емілі вирішила провести час на екзотичному курорті активно і весело. Вона оговталася розсікати водних простори на гідроскутері і не втрималася від публікації спокусливого "вигляд ззаду". Такий досвід припав моделі до душі. "Класно", - підписала вона пляжний кадр, на якому тримає великі пальці догори.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Схоже, зайнятися водним спортом був не проти і чоловік Емілі. Себастьян разом з дружиною позував у спеціальному рятувальному жилеті, він притягнув Емілі за талію.

Емілі Ратаковскі з чоловіком Себастьяном (фото: instagram.com/emrata)

"Так, ми чудово повеселилися", - підписала кадр з коханим зірка.

Примітно, що Емілі обожнює робити провокативні фото і спокусливо оголюватися на камеру. Не дивно, що в колекції купальників її іменного бренду практично всі екземпляри відверті і сексуальні – крихітні ліфчики і трусики на зав'язках, моделі з розрізами, які підкреслюють плавні вигини, купальники-балконнет. Часто сама Емілі виступає моделлю для речей власної марки. Так, нещодавно вона продемонструвала "хижий" пляжний образ в "леопардовому" бікіні.