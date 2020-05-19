Вона не змінюється! Елізабет Херлі блищить у пікантній міні-сукні, яку носила 21 рік тому

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Зірка приміряла сукню, яку носила 21 рік тому

Елізабет Херлі порадувала шанувальників новим незвичайним фото. 54-річна зірка, яка регулярно викладає в мережу знімки у відвертих вбраннях, вирішила довести, що її параметри такі ж, як і 20 років тому. Актриса приміряла бузкову блискучу міні-сукню зі сміливим декольте. Вбрання підкреслило як і раніше пишні форми знаменитої красуні, а також її стрункі ноги. Лук доповнила вечірня зачіска і макіяж в тон сукні.

Актриса в сукні з молодості (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Елізабет розслаблено сидить на дивані з пультом в руках. Кадр був зроблений для американської версії відомого глянцевого журналу Harper's BAZAAR. «Просто висіла вдома і дивилася телевізор для @harpersbazaarus в сукні @versace, яку я носила 21 рік тому», – написала зірка у властивій їй гуморній манері. На сторінці глянцю зробили опис більш розгорнутий. Так, редактора журналу вирішили влаштувати акцію, буквально змусивши знаменитостей «вилізти із штанів для йоги» і вбратися в гламурні вбрання.

«Елізабет Херлі показує нам, як стильно одягтися для дому», – повідомив Harper's BAZAAR на своїй сторінці в Instagram. Також Херлі відповіла на кілька запитань журналістів популярного видання.

Яка річ або вбрання у вашій шафі переносить вас в щасливе місце? ⁣⁣

«У мене мільйони прекрасних спогадів, і я пам'ятаю, що на мені було одягнуто. Плаття, яке я знайшла для цього знімка – від Atelier Versace, і я одягала його двадцять один рік тому на CFDA Fashion Awards. Я була зі своїм тодішнім хлопцем Х'ю Грантом і справила фурор. Я відразу поклала його в бескислотний цигарковий папір, і воно все ще ідеальне!».

Які благодійні цілі ви переслідуєте під час спалаху COVID-19?

«Я працюю з нашими місцевими продовольчими банками і відправляю їжу безпосередньо нужденним людям. Крім того, оскільки я є глобальним послом у кампанії по боротьбі з раком молочної залози @esteelaudercompanies більше 20 років, я працюю над тим, щоб благодійність не постраждала в цей жахливий час. В даний час я працюю над тим, щоб представити наш щорічний гала-збір коштів у віртуальній формі, він пройде 20 травня в 7:45 вечора, і ви можете зареєструватися і приєднатися до нас на Reg.BCRFHotPinkEvening.org», – розповіла Елізабет.

Актриса з роками стає тільки гарнішою (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Фанати знаменитості відзначили не тільки її доброту, але і красу. Багато хто не зміг утриматися від компліментів і засипав сторінку актриси і моделі схвальними коментарями.

О господи, ти прекрасна! Виходь за мене

Я божеволію від тебе

Ти просто найкраща

Ти виглядаєш так само чудово, як і 21 рік тому

Вау, твої ноги просто божественні

Ідеальна знову

Вау

Неймовірні ноги, ангел

Просто вище похвал! Немає слів, ти просто переможниця

Чудова

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/elizabethhurley1)

Автор: Міла Іванова