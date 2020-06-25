Маша Єфросиніна у вишуканому ретро-образі звела з розуму виточеною фігурою і декольте

Маша Єфросиніна після тривалої перерви з задоволенням повернулася до роботи. Вона встигла скучити по зйомках і зміною образів у кадрі, навіть на карантині на самоізоляції наряджалась і демонструвала ефектні луки в домашніх умовах. Тепер теледіва повідомила, що її чекають важливі зйомки, а значить в кадрі вона повинна виглядати бездоганно. Своїм вражаючим перевтіленням Маша поділилася в Instagram.

Ведуча постала перед шанувальниками у вишуканому ретро образі – її волосся гладко зачесане назад, а широкі стрілки і довгі пухнасті вії, легкий природний рум'янець і нюдова помада додали макіяжу грайливості і кокетства. Теледіва вбралася в атласну сукню благородного глибокого синього відтінку з геометричним принтом і з корсетною ліфом, а також приспущеною лінією плечей і виразними накладними кишенями з боків на подолі вбрання.

Від Машиного перевтілення прийшли в захват її зіркові друзі: Даша Астафєва, екс-Nikita , Dj NANA Анастасія Кумейко та Ганна Різатдінова. Що вже говорити про шанувальників теледіви, які захопилися її ретро-образом і навіть порівняли з актрисою Одрі Хепберн – одним з ідеалів краси жінки ХХ століття.

Маша Єфросиніна показала елегантний ретро-образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

Супер! Машенька, я захоплююся Вами! Те, чого Ви досягли у своїй зовнішності, Ваша заслуга, праці та наполегливості! Ви приклад для наслідування

Чубчик вам дуже до лиця

Маша, ви неймовірна, приклад для багатьох дівчат і жінок

Класна робота, коли можна і потрібно вбиратися

Шикарна

Сильно гарна

Дуже гарне плаття

Трохи нагадали Одрі Хепберн, тільки краще

Супер!

Красуня

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Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна сполохала шанувальників розповіддю про травму.