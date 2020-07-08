Літо в ритмі Ріо! Андре Тан розповів, як пандемія вплинула на звучання його літньої колекції

Карантин і пов'язані з ним обмеження внесли свої корективи в роботу всіх українських компаній, і мода - не виняток. Своїм досвідом трансформації смислів літньої колекції поділився відомий український модельєр Андре Тан.

"На ідею колекції "Літо в ритмі Ріо!" спочатку мене надихнули картини бразильського художника-імпресіоніста Washington Maguetas. Його жінки – легкі, витончені, прекрасні – такі, якими я, як чоловік і модельєр, люблю їх бачити. Це легкі сукні та розслабленість спекотного літнього дня. Це поєднання сміливих розрізів і відкритих плечей, натуральних, природних кольорів і європейської елегантності, яка збереглася тут як краще від колоніального минулого. Сам Ріо-де-Жанейро близький мені по духу. Він не знає меланхолії, він у постійному русі, він сповнений любов'ю до життя", - говорить Андре Тан.

"Літо в ритмі Ріо!" від Андре Тана

З настанням карантину через коронавірус, за словами модельєра, колекція для нього самого знайшла несподівані смисли.

"Під час карантину я, чесно кажучи, думав про те, чи буде актуальною ця ідея у світі, що змінився. Ми багато чого переосмислили. Наші цінності, справжні, глибинні вийшли на поверхню. Чого хоче сучасна жінка? Бути справжньою. Вона опинилась у ситуації, коли кожен задавав собі питання: "А чи буде завтра?". Вона витратила час і сили на те, щоб ще краще розібратися в собі і відкинути зайве, відмовитись від нав'язаних образів і комплексів. Вона несе свою красу з гідністю королеви. Вона стала сміливішою у самовираженні. Вона не готова витрачати гроші на швидку моду, вибираючи те, що залишиться актуальним і завтра", - зазначає модельєр.

Тан переглядав lookbook і подумки "приміряв" образи на оновлену жінку.

"І ... мені подобалось. Потім я чекав відкриття магазинів, щоб підтвердити або спростувати своє бачення. І зрозумів, що не помилився", - зізнається він.

"Літо в ритмі Ріо!" від Андре Тана

Говорячи про те, як карантин вплинув на колекцію осінь-зима 2020/2021 модельєр зазначив, що повністю переглянув матрицю колекції, залишивши в ній тільки хіти. За його словами, нова посткарантинна мода стала більш практичною. У чому це виражається - побачимо вже в серпні.

"Літо в ритмі Ріо!" від Андре Тана

Раніше дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі.

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