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В латексі і золоті: Оля Полякова блиснула ніжками відразу в трьох яскравих образах на зйомках новорічного шоу

Lite » Мода 05.12.2019 - 14:42
В латексі і золоті: Оля Полякова блиснула ніжками відразу в трьох яскравих образах на зйомках новорічного шоу
Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Полякова вже готується до зустрічі Нового року 2020

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше згадала як пропустила Новий рік, на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, змінила 3 грандіозних образи.

Оля Полякова вміє вражати масштабними запальними виступами та екстраординарними вбраннями. На зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" каналу "Україна" співачка продемонструвала дуже сексуальні образи, підкресливши свої довгі та стрункі ноги.

В латексі і золоті: Оля Полякова блиснула ніжками відразу в трьох яскравих образах на зйомках новорічного шоу

Оля Полякова на зйомках новорічного шоу каналу "Україна" (фото: прес-служба телеканалу)

Яскравий золотий костюм і жакет з об’ємними рукавами, одягнений на мерехтливий бірюзовий боді, Оля доповнила спокусливими колготами в сітку. А до сніжно-білого костюма, рясно всипаного перлами, Королева ночі надягла високі латексні гольфи. В інтерв’ю з журналістами каналу "Україна" Оля пожартувала, що це ті самі лосіни, про які вона мріяла в дитинстві.

"Я так хотіла лосіни, ластикові, чорні! Пам’ятаю, мій дядько привіз їх з якоїсь закордонної поїздки. Я в них була дуже крута. І спала в них, і ходила років 5", – розповіла співачка за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

В латексі і золоті: Оля Полякова блиснула ніжками відразу в трьох яскравих образах на зйомках новорічного шоу

В латексі і золоті: Оля Полякова блиснула ніжками відразу в трьох яскравих образах на зйомках новорічного шоу

Фото: ТК "Україна"

До кожного з костюмів Оля підібрала неймовірні аксесуари на голову. У таких образах співачка виглядає дуже яскраво та епатажно. А побачити грандіозний виступ Олі Полякової глядачі каналу "Україна" зможуть 31 грудня.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальну зміну іміджу.

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Новини України Оля ПоляковаНовый год 2020
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