У кутюрних нарядах на голе тіло: Джіджі Хадід блищить в розкішній зйомці для Harper's BAZAAR

Джіджі Хадід стала cover-girl квітневої обкладинки американського Harper's BAZAAR. Для фотосесії популярна модель приміряла вбрання з кутюрних колекцій кращих світових брендів. За традицією всіх глянців, журнал зняв кілька обкладинок. На першій 24-річна красуня постала в пишній чорно-білій сукні і незвичайному капелюшку у вигляді чалми з бантом. На другій – в чорній сукні на бретельках в білизняному стилі, а також невагомій фаті. Образ для третьої склали біле коротке плаття і чорні колготки...

Джіджі на новій обкладинці (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

На інших фото старшу з сестер Хадід можна побачити у вбранняї більш відвертих: напівпрозорих сукнях і блузах, коротких сукнях, що демонструють її довгі ноги. Втім, є в розкішній зйомці кадри і в досить закритих костюмах.

Модель порадувала шанувальників новою роботою (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Інтерв'ю цього разу було побудовано оригінальним чином: Джіджі відповідала на запитання інших зірок і за сумісництвом її друзів, включаючи Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі. «Щоб пролити світло на цей тиждень, ми представляємо нашу зірку з обкладинки у квітні 2020-го року – Джіджі Хадід! Модель відповідає на питання восьми знаменитих друзів про страх, невдачі і її одержимості астрологією...», – так представили новий журнал у мережі.

Зйомка старшої Хадід вийшла стильною і привабливою (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

«З часом я зрозуміла, що відчуваю себе найбільш вільно, коли висловлююсь, будь то через дію, лист або розмову. Чесність завжди призводить до чогось хорошого, навіть якщо для цього потрібен важкий або незграбний момент або розмова. Ви ніколи не помилитеся, розповівши комусь про свої почуття і сказавши правду. І ти завжди чогось вчишся з цього», – каже модель.

Джіджі Хадід приміряла різні образи (фото: instagram.com/gigihadid)

Також вона зізналася, що обожнює проводити час на фермі. «Ферма насправді змусила мене згадати і повернути до життя мої прості задоволення. Я знову стала наповнювати свої вихідні дні дрібницями, які роблять мене щасливою: мистецтвом, садівництвом, йогою, приготуванням їжі, перебуванням на вулиці та проведенням часу з коханими людьми і тваринами...Не турбуючись про такі речі, як те, що я одягаю або як вигляда моє волосся... Перебуваючи далеко від міста і суспільної точки зору, я знову відчуваю себе дитиною, і ця свобода для мене справді цілюща»

Глянець представив кілька обкладинок (фото: instagram.com/gigihadid)

На своїй сторінці в Instagram модель поспішила розповісти про нову роботу, не втративши шанс висловити свою подяку всім творцям зйомки. «Це досить дивно – писати про нову роботу зараз, але схоже, що настав час поділитися вдячністю. @glendabailey, спасибі за всі прекрасні моменти @harpersbazaarus, якими ви благословили моє життя. Для мене велика честь бути на вашій останній обкладинці – ми любимо вас і бажаємо вам всього найкращого в нових пригодах життя!!!

Моїм дивним друзям @serenawilliams @taylorswift @kendalljenner @virgilabloh @jimmyfallon @antoni @blakelively @spaceykacey СПАСИБІ за те, що ви знайшли час задавати питання, на які так приємно відповідати. Любов [і миття рук] змушують світ обертатися. Працюйте з дому, бережіть ваших друзів. Бережіть себе».