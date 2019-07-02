Червоний їй до лиця: пишнотіла модель Ешлі Грем блищить в розкішному червоному платті з декольте

Ешлі Грем власним прикладом доводить: червоний йде всім незалежно від комплекції. Днями вона вирушила на весілля актриси Софі Тернер і співака Джо Джонаса. Нагадаємо, торжество в Лас-Вегасі вони відгуляли ще навесні, а офіційно одружитися збиралися влітку. На вечірку до друзів Ешлі поїхала в компанії свого чоловіка – відеооператора Джастіна Ервіна.

Ешлі не боїться викликають образів (фото: instagram.com/ashleygraham)

В цей раз дівчина вирішила не ховати своє розкішне тіло під маленьким чорним платтям, а підкреслити видатні форми за допомогою червоного. Дівчина одягла розкішну червону сукню з корсетом від Vivienne Westwood. Довжиною до колін і з великим декольте, воно зробило фігуру зірки привабливою і стрункою. Доповнили образ сріблясті босоніжки на високому каблуці, а також вишукане кольє на шиї і сертьги-кільця. Зачіску вона вибрала лаконічну і стильну, а макіяж – ніжний і чуттєвий.

Ешлі Грем показала новий бездоганний образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Урочиста подія проходила на півдні Франції, так що Ешлі встигла зробити масу живописних кадрів з цієї подорожі. Дівчина публікувала багато фото зі своїм коханим, доповнивши їх зворушливою підписом: "Святкуючи любов всі вихідні з моєю любов'ю"... Варто відзначити, що образ вийшов просто прекрасним, а разом з Джастіном, одягнений в смокінг і білу сорочку, вони виглядали неймовірно гармонійно і стильно. Такий вихід тут же оцінили фолловери зірки, засипавши Ешлі захватами та лайками.

Ешлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, фігура пишнотілої Ешлі – результат наполегливих тренувань. Над своєю формою модель plus-size невтомно працює. Вона займається йогою, фітнесом, любить піші прогулянки і пробіжки. А також Грем – справжній адепт здорового харчування. Так, Ешлі може дозволити собі слабкості на зразок келиха вина, курки або картоплі, але тільки зрідка. Кожен день вона намагається вживати максимум овочів, зелені і якісного білка. Не забуває вона пити багато води.