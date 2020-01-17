Красиві і небезпечні: Сінді Кроуфорд влаштувала дочці втішний шопінг

До сім'ї Кроуфорд-Гербер з нового року прикута пильна увага. Нагадаємо, що нещодавно 18-річна дочка супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд, також модель Кайя Гербер підтвердила розрив відносин зі скандальним актором Пітом Девідсоном через його психічне здоров'я, з яким зустрічалася 3 місяці. 26-річний актор повідомив журналістам, що новорічні канікули зустрів в реабілітаційній клініці - у хлопця давно проблеми з наркотиками. При цьому батьки Кайі з самого початку були проти її роману з відомим голлівудським ловеласом з поганою репутацією.

Після неоднозначного початку Нового 2020 року і невеликого відпочинку в Маямі, Кайя повернулася в дощовий Нью-Йорк. Тут доньку поспішила підтримати зіркова мама - 53-річна Сінді Кроуфорд.

Фото: .instagram.com/kaiagerber

Разом відомі мама і дочка вирішили відволіктися від поганих новин з допомогою популярного методу - шопінгу. Жінки пройшлися по магазинах, зробили пару стильних покупок і навіть встигли кілька разів потрапити в об'єктиви папараці. Загалом, життя налагоджується!

Так, для стильної прогулянки з мамою Гербер вибрала трендовий в цьому сезоні оверсайз-чоловічого крою пальто - пальто-пильовик. Наряд сірого кольору декорований також тонкими смугами. Що нагадує ділову моду Уолл-Стріт 80-х.

Трендовий образ моделі доповнюють укорочені чорні джинси і чорна футболка. На ногах - грубі шкіряні черевики на шнурівці. Окремої уваги заслуговують підібрані аксесуари. А саме - маленька чорна сумочка через плече і в'язана шапка-лазні. Вийшов улюблений стиль Кайі - бунтарський. 18-річну модель вкрай рідко побачиш у сукні поза подіуму або який-небудь офіційної вечірки. У повсякденному житті вона віддає перевагу прості і зручні речі - зовсім як її мама. Адже Сінді Кроуфорд також любителька кэжуала. А улюблена річ у гардеробі супермоделі - джинси.

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Під час шопінгу Кайя встигла показати шанувальникам парочку селфі. На одному з фото дівчина позує зі своєю зірковою мамою. Красуні приміряли масивні сонцезахисні окуляри. Схоже, після скандалу через невідповідного бойфренда, в родині знову запанувала ідилія.

Нагадаємо, раніше 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями.