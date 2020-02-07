В корсеті і чепці: Белла Хадід похвалилася стрункою фігурою в спокусливому вбранні

Белла Хадід разом зі старшою сестрою Джіджі, а також не менш популярною моделлю Кендалл Дженнер взяли участь у зйомках нової рекламної кампанії Burberry. Весняно-літня колекція від креативного директора будинку Рікардо Тіші носить назву "Еволюція" (The Evolution). Над зйомкою, як завжди, працювали кращі майстри фешн-індустрії: Інес ван Ламсвеерде і Вінуд Матадін.

Нова рекламна кампанія Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчата приміряли знакові речі будинку в новому прочитанні: вони постали в бежевих з ніг до голови образах, що складаються з тренчей, спокусливих корсетів, а також незвичайних головних уборів – щось середнє між кепкою і очіпком. На інших кадрах моделей нарядили в сукні світлих тонів з пір'ям, а також облягаючі чорні комбінезони. Кампанія вийшла цілком у дусі модного дому: стильна і провокаційна.

Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, яка вже давно співпрацює зі знаменитим брендом, поспішила висловити свій захват в особистому мікроблозі. 23-річна модель, що обожнює спокусливі образи, опублікувала кадри зі зйомок і написала: "...Мені так пощастило бути частиною цієї кампанії. Яка мрія збулася! Я вдячна прекрасній команді Burberry...". "Королева", "чудова жінка", "вражаюча", "найкраща", – пишуть їй фоловери.

Белла обожнює відверті образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, Белла – одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яка бере участь у всіх кращих показах. А ось Кендалл, яка була визнана найбільш високооплачуваною моделлю, з'являється на подіумах набагато рідше. Сама модель не коментувала цю ситуацію, зате мама дівчини якось розповіла, що причина криється в емоційно нестабільному стані Кендалл. Так, іноді через надто пильну уваги до її персони у Кендалл бувають панічні атаки. Тому вона вкрай вибірково ставиться до вибору роботи.