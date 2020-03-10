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Королева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукні

Lite » Мода 10.03.2020 - 21:28
Королева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка вчить носити денім

Кайлі Дженнер обожнює підкорювати фоловерів своїми ефектними вбраннями. 22-річна дівчина часто вибирає для своїх виходів міні-сукні, які підкреслюють її форми. Цього разу вона вирішила обіграти вічно модний денім. Кайлі приміряла сукню по фігурі з яскраво-блакитної джинсової тканини, пошиту на зразок класичного піджака. З високим коміром, поздовжніми стібками, а також поясом, вона зробила фігуру наймолодшої мільярдерки в світі просто досконалою. Вдалим доповненням до такого луку стала джинсова сумочка на довгому ланцюжку від Chanel. А також незвичайні білі ботильйони з густою шнурковкой і на високих шпильках.

Королева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукніКоролева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукніКоролева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукні

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер, за своїм звичаєм, не стала обмежуватися одним фото. Вона запостила цілу серію кадрів, де показала образ з різних ракурсів. Так що знамениті сідниці, осина талія, пишні груди і стрункі ноги не залишилися непоміченими. Форми Кайлі, як завжди, наробили галасу в мережі – шанувальники пишуть захоплені коментарі, потік яких неможливо зупинити.

Королева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукніКоролева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукні

Кайлі обожнює денім (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Кайлі позує в офісі своєї компанії, де не так давно проходила зйомка для відомого глянцевого журналу. Дівчина показала американському Harper's BAZAAR не тільки своє вміння підносити себе і виглядати розкішно в будь-якому образі, але і розповіла, як побудований її бізнес. Цікаво, що в інтер'єрі офісу переважає рожевий – знаковий колір для самої Кайлі. Автомат з шампанським, прилавки з рожевими цукерками і рожеві оксамитові мотузки по всьому офісу надають Kylie Cosmetics гламурну нотку...

Королева деніму: Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливій сукні

Кайлі в офісі своєї компанії (фото: instagram.com/kyliejenner)

В інтерв'ю дівчина розповіла, що багато уваги приділяє бізнесу, часто відвідуючи свій офіс. Але в той же час, незважаючи на вічну зайнятість, намагається проводити якомога більше часу з дочкою. Що, за словами Кайлі, просто необхідність для неї. "Після того як я завагітніла, я провела так багато часу вдома, мені це подобається! Я люблю лежати в ліжку, дивитися фільми і забувати про світ. Іноді я беру вихідний, відправляю нянь і тусуюся будинку зі Стормі".

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