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У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному "морському" образі підкорила Лондон

Lite » Мода 18.02.2020 - 18:32
У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному "морському" образі підкорила Лондон
Наталя Водянова (фото:instagram.com/maxxroyalresorts)

Модель виглядає просто приголомшливо!

Наталя Водянова, яка нещодавно відпочивала в Швейцарії, повернулася до світського життя. Кілька місяців тому модель стала обличчям мережі Maxx Royal Resorts. Вчора, 17-го лютого, вона побувала на урочистому вечері розкішного готельного бренду. До івенту вона підготувалася більш ніж ретельно. Знаменита модель у своїх сториз продемонструвала створення укладки та макіяжу, над яким, до речі, попрацювала одна з найзнаменитіших у світі візажисток – Шарлотт Тілбери. А після виклала ролик свого "преображення" та масу фото з самого заходу.

У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила ЛондонУ комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила Лондон

Оформлення вечірки в морському стилі (фото: instagram.com/natasupernova)

Вечірка, яка пройшла з розмахом в лондонському ресторані Scott's Restaurant, була присвячена морському відпочинку. Так що оформлення залу і столів було відповідним: корали, морські раковини, букети з підводних рослин, морські зірки на столах...

У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила ЛондонУ комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила Лондон

Образ для вечірки (фото: instagram.com/natasupernova)

Образ Водянової також цілком відповідав тематиці. Наталія вирушила на вечерю в розкішному вбранні одного зі своїх улюблених брендів – Stella McCartney. Стильний білий комбінезон з незвичайною вставкою на грудях з блискучих каменів підкреслив її струнку фігуру і сяючий зовнішній вигляд. Доповнили наряд сережки з великими каменями бузкового відтінку від Chopard, блискучі босоніжки, що нагадують риб'ячу луску. З макіяжем в ніжних тонах і укладкою-хвилею Наталя стала головною прикрасою вечора. Втім, як того і варто було очікувати від обличчя бренду.

У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила Лондон

Наталія, як і раніше, ідеальна модель (фото: instagram.com/maxxroyalresorts)

Шанувальники буквально засипали зірку приємними словами, вкотре захопившись її красою, молодістю і доброю енергетикою. Але знайшлися і ті, кому поведінка Водянової на відео здалося не зовсім доречною. Причому Наталія, всупереч своїй звичайній поведінці, вступила з хейтерами в невелику "сутичку".

У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила ЛондонНаталія для Maxx Royal Resorts (фото: instagram.com/maxxroyalresorts)

Одна з фоловерів висловила думку, що модель займається "показухою". "Як же це нерозумно – займатися показухою... Наші тільки цим можуть займатися... Тому в Лондоні і не люблять росіян... які тільки вміють show off", – написала вона. На що інша дівчина відповіла їй: "Вас струму на весілля запрошувати! Тоді "Гірко!" кричати не треба буде!". Наталя не змогла втриматися, щоб не написати своїй "захисниці": "Комент вогонь!".

У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила Лондон

У комбінезоні з блискучим декольте: Наталія Водянова в розкішному &quot;морському&quot; образі підкорила Лондон

Комментарии к посту Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

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