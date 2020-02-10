Кінодіва з 1920-х: Шарліз Терон в золотій сукні Dior справила фурор на афтепаті Оскара 2020

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Кінодіва вибрала два різних за характером вбрання від Dior

Церемонія Оскар-2020 ще довго буде на слуху. Але окрім нових володарів омріяної статуетки в мережі не менш активно обговорюють вбрання зірок. Зазначимо, що традиційно після офіційної церемонії вручення всіх присутніх запрошують на афтепаті "Оскара", організатором якого є глянець Vanity Fair. На гламурну вечірку приходять деколи навіть більше зірок, ніж на червону доріжку церемонії. При цьому вбрання для афтепаті підбирають окремо, віддаючи перевагу більш відвертим образам. Серед зіркових гостей вечірки Vanity Fair також була помічена 44-річна Шарліз Терон.

В топи найстильніших зірок вечірки, як звичайно, потрапила Шарліз Терон зі своїм ідеальним почуттям стилю. При цьому перед десятками фотографів красуня позувала в розкішній вечірній сукні від Dior. Зазначимо, що золоте сукня з бахромою - з нової колекції Будинку моди, презентація якої відбулася під час Тижня високої моди в Парижі (20-23 січня). Раніше редакція LITE підводила підсумок модної події та пропонувала розглянути топ-11 модних трендів Paris Haute Couture Spring Summer 2020. Зазначимо, що французькі кутюр'є повертають у моду естетику 1920-х років. Тому наряди з бахромою і пір'ям, блискучі фактури будуть актуальні цього літа й навесні.

Шарліз Терон в сукні Dior з нової колекції (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Свій вишуканий образ з платтям на одне плече Шарліз доповнила золотими босоніжками на тонкій шпильці, а також золотим клатчем. З прикрас актриса віддала перевагу золотим сережкам з діамантами, відмовившись від кольє або масивних браслетів. Все ж до такої самодостатньої сукні не потрібні додаткові прикраси. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі кінодіви.

Скріншоти поста: instagram.com/ocotidie

До речі, на червоній доріжці Оскара-2020 актриса позувала у сукні від Dior. Але вже зовсім іншого характеру. Актриси вибрала вечірнє чорне плаття на одне плече і з довгим шлейфом. Сукня з елегантною баскою підкреслює талію актриси. А високий розріз демонструє стрункі ніжки. На шиї Терон блищало кольє з діамантами. Довершують образ босоніжки чорного кольору на високій шпильці.

Шарліз Терон в сукні DIOR на червоній доріжці Оскар 2020 (скріншот поста: instagram.com/dior)

Скріншот поста: instagram.com/the_jewelry_journal

Нагадаємо, що Шарліз Терон була номінована на "Кращу жіночу роль" за гру у фільмі "Скандал". Це історія жінок, які викрили і скинули з трону свого боса — сумно відомого засновника самої могутньої і суперечливої медіаімперії всіх часів. Головні ролі у фільмі грають Марго Роббі і Ніколь Кідман.