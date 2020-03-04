Кім Кардашян показала сумку з "вульгарним" принтом за $40,000

Тиждень моди в Парижі завершився 3 березня. Серед безлічі зоряних гостей з усього світу, які відвідали модний захід, також були світські левиці — сестри Кортні і Кім Кардашьян. Здається, що з їх появою fashion-ЗМІ почали більше писати саме про Карашьянів, ніж про саму Paris Fashion Week. Навіть після закінчення серії модних показів, новини про Кім Кардашьян продовжаться доноситься з Парижа.

Щодня 39-річна красуня виходила на публіку в екстремально яскравих нарядах. Чого тільки коштує трійка її виходів у латексних костюмах Balmain! Облягаючі наряди ідеально підкреслили пишні форми красуні, які стали "надбанням" папараці.

Один з недавніх виходів Кім на Тижні моди в Парижі також запам'ятався трендовою провокацією.

Так, папараці зловили красуню під час відвідування одного з численних модних показів. Перед десятками камер Кардашьян продемонструвала трендовий образ на весну 2020. Нагадаємо, що принт анімал'є і еко-шкіра — два ультра тренда минулого року. Які залишаються актуальними і в цьому році. В особливій пошані — шкіряні total looks, а також окремо брюки або облягаючі спідниці з еко-шкіри.

Стильна Кім Кардашьян (скріншоти поста: instagram.com/upscalehype)

Світська діва поєднала в своєму образі відразу два тренда. Кім вибрала костюм з широкими брюками і сорочкою, зав'язаною на талії, з чорної еко-шкіри. На ніжках — гостроносі туфлі на шпильці з пітоновим принтом. Очі приховують сонцезахисні окуляри. А довге волосся заплетене в дрібні кіски. Ця зачіска залишилася з попереднього заходу. Нагадаємо, що 2 березня на Тижні моди в Парижі відбувся показ нової колекції бренду Yeez, який належить Каньє Усту. На подіумі тоді відбувся творчий дебют 6-річної доньки Кім і Каньє — Норт Вест вперше зачитала реп на публіці. Тоді то і дівчинка, і її зіркова мама прийшли на показ з великими афро-косичками.

Окремої уваги заслуговує екстравагантний аксесуар, що доповнює шкіряний образ Кім. В руках діва тримає містку сумку від бренду Hermès Birkin вартістю близько $40,000!

Аксесуар унікальний відразу з кількох причин. По-перше, прикрашає його робота сучасного американського художника Джородо Кондо (George Condo). Підкреслюється, що зображення оголених жінок і чоловіка художник наносив на сумку вручну!

Скріншоти поста: instagram.com/scorpih0.thoughtz

По-друге сумку своїй коханій ще в 2013 році подарував репер Каньє Уест. Пара тоді зустрічалася, а розписалися вони 24 травня 2014 року. До цього Уест вже співпрацював з Джорджо Кондо. Репер попросив художниками в 2010 році проілюструвати його новий альбом "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".

Тепер сумка з зухвалим принтом коштує колосальні $40,000! Але навряд чи найближчим часом Кім зважиться продати її.