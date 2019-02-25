Ірина Шейк з'явилася на церемонії Оскар 2019 в сексуальній сукні Burberry і з новою стрижкою

Ірину Шейк і Бредлі Купера називають найстильнішою парою червоної доріжки Оскар 2019

В последнее время Ирина Шейк то и дело радует поклонников выходами один другого удачнее. Причем в список ее лучших луков попадают как подиумные образы, так и стритстайл-наряды. Поэтому ее появления на красной дорожке церемонии Оскар 2019, которая состоялась 24 февраля в Лос-Анджелесе, все ожидали с трепетом: чем в этот раз удивит российская супермодель?

И нужно сказать, Ирине действительно удалось найти нечто необычное. Для церемонии девушка выбрала длинное черное платье Burberry с открытой спиной, расклешенными рукавами, золотой цепочкой на талии и бахромой. Закрытое спереди, оно выигрышно подчеркивало фигуру модели благодаря силуэту "русалка". Дополнили образ Ирины макияж в мягких золотистых тонах, лаконичные серьги и… новая стрижка – на красной дорожке Ирина появилась вместо укладки со стильным гладким бобом.

Брэдли Купер и Ирина Шейк (фото: GettyImages)

Брэдли был одет в черный смокинг Tom Ford, поэтому смотрелись влюбленные более чем гармонично. В сети их уже назвали одной и самых стильных пар церемонии. К слову, Ирина и Брэдли, которых пресса периодически "разлучает", выглядели счастливыми, держались за руки и с удовольствием позировали фотографам. Вместе с ними на церемонию в качестве поддержки пришла и мама Купера – Глория Кампано. Миниатюрная блондинка, она не отходила от сына ни на шаг.

На Оскар 2019 всей семьей: Ирина Шейк, Брэдли Купер и его мама появились вместе на красной дорожке (фото: GettyImages)

Напомним, Брэдли Купер номинировался на Оскар 2019 со своей картиной "Звезда родилась", где он выступил продюсером и режиссером, в 8-ми номинациях, включая "Лучшая картина", "Лучшая актриса" (Леди Гага). Но получил заветную статуэтку всего в одной – "Лучшая оригинальная песня".

Напомним, ранее LITE показывал самые роскошные и удачные наряды с красной дорожки Оскар 2019. Голливудские кинодивы крайне ответственно подошли к выбору образов.

Кстати, интересно, что даже пре-пати Оскара 2019 не обошлось без "изюминок". Так, на вечеринку в прозрачном топе без белья приехала Эмбер Херд, вызвав бурную реакцию поклонников.