Ідеал краси: 55-річна Моніка Беллуччі засвітила розкішні груди в пікантному вбранні

Моніка Беллуччі останнім часом практично нічого не постить. Карантин знаменита актриса провела з дітьми на півдні Франції, повністю відключившись від соцмереж та віртуального життя. В одному з недавніх інтерв'ю вона зізналася, що присвятила себе домашньому режиму. 55-річна зірка стежить за заняттями дітей, читає, готується до прем'єри нової п'єси, яка відбудеться вже скоро. Тому кожне нове фото зірки в мережі викликає бурхливий інтерес і захоплення у її шанувальників.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Правда, вона постить їх нечасто. Виняток становили лише роботи для глянцевих видань, зроблені ще до ізоляції. Фотосесії італійська діва показувала шанувальникам, не дотримуючись хронології. І зараз іноді демонструє кадри в розкішних образах.

Кілька годин тому на її сторінці знову з'явився кадр, зроблений для Harper's BAZAAR Kazakhstan. Актриса приміряла яскраво-синій жакет з великим декольте, який підкреслив її пишні форми. Під ним вдягнуте лише боді з мереживними вставками. Яскравий макіяж і гладка укладка стали завершенням до ідеального образу. У відповідь на фото шанувальники засипали вічно молоду зірку коментарями:

Моє все!

Моя синя любов

Вау! Красива

Моніка, я люблю тебе

Прекрасна в будь-які часи

Любов

Чудовий образ

Красива як завжди

Ідеальна

Коментарі до посту (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, в інтерв'ю даному виданню Беллуччі відповіла на багато провокаційних питань. Виявилося, зірка не така впевнена в собі, як здається. «Я прагну до себе добре ставитися, але іноді у мене виникає боротьба з самою собою. Тому що, коли ти приходиш у цей світ, то поступово розкриваєш все нові і нові сторони себе: свої слабкості, реакції на життєві події. Насправді я дуже тендітна і вразлива. Але це частина мене, і я повинна її приймати», – зізналася Моника. Що стосується її б'юті-ритуалів, тут все виявилося просто. «Іноді я люблю зайнятися пілатесом, поплавати в басейні. Що стосується лиця, я просто наношу крем і легкий макіяж». А ось на питання, як вона ставиться до зради і чи вміє прощати, вона сказала: «Звичайно ж, я прощаю. Але і не забуваю».