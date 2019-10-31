Все так само гарна! Моніка Беллуччі в піджаку на голе тіло красується на обкладинці глянцю

55-річна актриса блищить на новій обкладинці
Моніка Беллуччі показала свою нову роботу – актриса знялася для італійської версії журналу Elle і дала відверте інтерв'ю. У ньому актриса розповіла як про зміну іміджу, так і про особисте життя. Приміром, вона торкнулася теми непростих взаємин із екс-чоловіком Венсаном Касселем. На обкладинці вона з'явилася в чорному жакеті, надягнутому на голе тіло. Досить простий образ без прикрас і з легким макіяжем, тим не менш, зробив її просто чарівною. У фотосесії вона з'явилася з новою короткою рваною стрижкою.
У розмові з редакторами журналу вона розповіла, що головне в її житті – виховання дітей – 15-річної Діви і 9-річної Леоні. Яким вони, до речі, як і раніше, займаються з Венсаном Касселем разом. А тому колишнім коханим довелося залишити всі образи минулого, як би це не було складно.
Нові обкладинки Elle (фото: instagram.com/elle_italia)
"Не можу сказати, що ми друзі, але, як батьки, ми з Венсаном партнери. Спершу це було дуже складно, були і скандали, і нерозуміння. Зараз інтереси наших дочок стоять на першому місці. Коли ми з Венсаном в хороших відносинах, дівчатка щасливі. Заради них ми залишили всі образи минулого і намагаємося бути підтримкою один одного", – пояснила Моніка.
До речі, крім Моніки, в наступному місяці на обкладинці глянцю будуть красуватися Бьянка Балті і модель Мулер Гехейра (Mulher Guerreira).
Фоловери оцінили нову зйомку Беллуччі високо, написавши актрисі, що вона як завжди бездоганна. На фото вона дійсно виглядає відмінно. На противагу знімку папараці, що зараз гуляє в мережі. На ньому Моніка виглядає вельми змарнілою і далеко не такою свіжою, як на сторінках журналів. Багато шанувальників зізнаються, що просто не впізнають знамениту красуню.