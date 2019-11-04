Гаряче! Ірина Шейк і Стелла Максвелл захопили сексуальними тілами в відвертих вбраннях

Ірина Шейк і Стелла Максвелл часто перетинаються в робочих проектах: обидві з'являлися на подіумі Victoria's Secret, рекламували сумки The Kooples, для яких навіть розробили власні лінії, а також регулярно беруть участь у показах на Тижнях моди. Але крім суто ділових стосунків, їх пов'язують і близькі дружні. Зараз обидві красуні відлетіли на спільний відпочинок.

Ірина і Стелла (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина розповіла про це на своїй сторінці в Instagram. Вона виставила фото, де вони позують зі Стелою на тлі екзотичної природи. Обидві красуні приміряли чорні купальники. Ірина – злитий, на який зверху накинула салатового відтінку сорочку. Завершували образ чорні шльопанці, бейсболка і сонцезахисні окуляри. А Стелла приміряла бікіні, футболку, а на додаток до них підібрала чорні очки круглої форми, кросівки і шкарпетки сіточкою. Обидві вони виглядають стильно і розслаблено, як і личить на відпочинку. А відверті вбрання ще раз показали, що моделі знаходяться в ідеальній формі і можуть навіть не думати про дієти.

Дівчата розважаються (фото: instagram.com/irinashayk)

Втім, вони й самі поспішили показати, що не прагнуть морочитися. Ірина демонструє, що на пляжі вони їдять картоплю фрі, гамбургери, чіпси та інші "шкідливості", а запивають все колою і кавою. Також в сторіз обидві опублікували масу жарких кадрів.

Їжа на відпочинку повинна бути, в першу чергу, смачною, впевнені дівчата (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, нещодавно Ірина також показала досить відверте вбрання. Дівчина вирушила у Верону на шоу Intimissimi. На вечір вона прийшла з іншими посланницями марки: Сарою Джесікою Паркер і К'ярою Ферраньї. Для вечора вона підібрала спокусливий образ, який склали напівпрозора довга блузка, розшита паєтками і прикрашена фурнітурою з великою сріблястою пряжкою, чорний бюстгальтер і зухвала міні-спідниця. Завершували "гарячий" лук знаменитої красуні замшеві ботфорти і маленька біла сумочка.