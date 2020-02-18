Гарячі танці: Ірина Шейк у відвертому міні виконала тверк на вечірці Burberry (відео)

Ірина Шейк – головна муза Burberry і Рікардо Тіші, зокрема. А тому без неї не обходиться жодне шоу знаменитого бренду. Вчора, 17-го лютого, вона вкотре вийшла на подіум відомої марки. Образ Шейк склали чорне плаття з білим коміром і зіркою, шкіряний об'ємний плащ, а також чорна косинка. Досить строгий і стриманий, він, тим не менш, справив фурор серед фоловерів 34-річної красуні. "Шикарна", "красуня", "найкраща", "обожнюю", "бомба", – пишуть фолловери Ірини.

Ірина в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама вона вкотре зізналася у відданості улюбленому майстру. "Вітаю свою любов Рікардо Тіші з новим шоу!", – написала Ірина під фото та відео, які виклала у себе на сторінці. Крім неї, на подіум цього разц вийшли і інші імениті моделі, включаючи Джіджі і Беллу Хадід, Кендалл Дженнер і Джоан Смоллс.

Макіяж моделі створювала Пет Макграт (фото: instagram.com/irinashayk)

Після шоу всіх очікувала грандіозна вечірка, що вже стала традиційною у Burberry. І тут Шейк дозволила собі більш розслаблений образ. Ірина виклала в своєму мікроблозі запальне відео з танцопола, де веселиться в компанії креативного директора британського бренду Рікардо Тіші, моделі Надії Савковою, а також маси хлопців. Причому Шейк став головною зіркою танцполу. Вона танцює в оточенні численної публіки під їх оплески.

Танці Ірини (фото/відео: instagram.com/irinashayk)

Одягнена модель в білу міні-сукню з вузькою спідницею і вільним верхом, що нагадує футболку. Доповнюють образ білі босоніжки на високому каблуці і коричневий клатч. Молода мама робить відверті рухи, що нагадують тверк, і виглядає неймовірно щасливою. Під захоплені крики натовпу вона пішла з танц-майданчику. Але "вогненні" коментарі під роликом продовжують сипатися. "Найживіша", – пише їй Вінні Харлоу. Не втрималася від захвату і Белла Хадід, написавши: "Ніяких рамок, літай!".