Гарячі сестрички: Кім і Кортні Кардашян показали екстремальні декольте у сукнях Versace

Сестрам не звикати бути в центрі уваги з допомогою "голих" нарядів

Ким Кардашьян — еще та любительница до последнего интриговать поклонников. Только "королева инстаграма" может позволить себе не публиковать фото в день посещения важных мероприятий. Ким сама решает, когда и в какое именно время запостить новое фото. Ведь самая известная из сестер Кардашьян знает – о ней и так напишут все мировые СМИ, не дожидаясь обновлений в ее соцсетях.

Так, Кардашьян, которая ранее уже шокировала чрезмерно откровенным нарядом, наконец опубликовала новые фото с посещения гала-ужина amfAR, который традиционно стартует в рамках начала какой-либо недели моды. В данном случае – в Нью-Йорке. И хотя это событие прошло еще 6 февраля (!), Ким только сейчас показала фанатам роскошный наряд, выбранный для торжественного вечера.

Ким и Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/splashnews)

На вечеринку amfAR Ким пришла в компании со своей старшей сестрой – Кортни Кардашьян. Отметим, что у знаменитостей разница в возрасте – всего год (Ким 38 лет, Кортни – 39).

Девушки пришли на вечеринку в одновременно роскошных и супер откровенных черных платьях от дома моды Versace.

Откровенная Ким Кардашьян (фото: Erik Pendzich/Shutterstock)

Приталенные платья с разрезами до бедра приковывали взгляды гостей и журналистов откровенными декольте. Конечно же, особенно в этом плане отличилась именно Ким Кардашьян. Знаменитость выбрала оригинальный вырез до средины живота с "чашечками", которые едва прикрывали грудь. Свой образ Ким дополнила прозрачными босоножками на высоком каблуке, а также классическим макияжем с акцентом на глаза. Длинные волосы, как обычно, распущены.

Кортни была менее смелее. Хотя и ее необычное декольте заслуживает внимание. Девушка собрала волосы в тугой хвост на макушке.

фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, ранее три сестры семьи Кардашьян (Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян) снялись в откровенной фотосессии. Примечательно, что Кортни позировала в прозрачном платье от украинского дизайнера!

Также напомним, что модная дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца.