Гаряча матуся: найпікантніші образи вагітної Ешлі Грем

Ешлі Грем – найпопулярніша модель плюс-сайз. Дівчина володіє видатними зовнішніми даними, а пишні форми зуміла перетворити на фішку. Модні будинки і дизайнери обожнюють співпрацю з нею. А про численну армію шанувальників і говорити не доводиться. Адже модель надихає своїм прикладом і показує повним дівчатам, які відчувають брак любові до свого тіла, що вони можуть домогтися всього, чого захочуть.

Ешлі не боїться показати свою фігуру (фото: instagram.com/ashleygraham)

На її сторінці повно "гарячих" фото у відвертих купальниках, спокусливому вбранні і навіть в оголеному вигляді. Вибираючи одяг для світських виходів, Ешлі не відмовляє собі ні в якому фасоні або забарвленні. І треба визнати – виглядає в будь-якому з них просто шикарно.

Модель вибирає відверті вбрання (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що вагітність, про яку вона оголосила зовсім недавно – 14-го серпня – ніяк не заважає їй в її бажанні підкреслити своє розкішне тіло. Навіть навпаки: вбрання знаменитої красуні стає все більш відвертим. Можливо, як це буває у багатьох дівчат "в положенні", саме зараз вона почуває себе найбільш привабливою і жіночною. А висловити це допомагають пікантні сукні.

Топ-3 пікантних сукні Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Найпікантніші вбрання за останній місяць Грем приміряла на світську вечірку, влаштовану відомим глянцевим журналом Harper's Bazaar – Bazaar Icons. Тут вона блищала в чудовому вбранні, що складалося з чорного боді зі спідницею з найтоншого мережива і обробкою з пір'я по краю. Другий образ з цієї ж серії вона приміряла на презентацію нової лінії білизни Savage X Fenty. Тепер зверху на чорне спокусливе боді з видатним декольте вона одягла плаття з прозорої тканини.

Але, мабуть, найбільш провокаційне вбрання вона показала на Fashion Media Awards 2019. Червона латексна сукня з ефектним ліфом підкреслила кожен міліметр її розкішної фігури. І, звичайно ж, головним акцентом зробила вже помітно кругленький животик.

В звичайному житті дівчина також любить підкреслити вагітність облягаючою сукнею (фото: instagram.com/ashleygraham)