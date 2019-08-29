Гаряча матуся: 44-річна Єва Лонгорія демонструє бездоганну фігуру в пікантному вбранні

Знаменитість прикрасила обкладинку видання Adweek
Єва Лонгорія – не тільки відома на весь світ актриса, але і яра активістка, завжди готова відстоювати права жінок і матерів, а також боротися з різними несправедливостями світу. Нещодавно Єва стала героїнею зйомки американського Harper's Bazaar, мета якої – продемонструвати життя зіркових мам і дати їм більше свободи і підтримки.
За свою позицію безстрашного лідера Єва отримала не тільки любов і повагу численних шанувальників, але і цілком конкретну нагороду. Так, Єва стала володаркою премії Beacon Award від популярного американського тижневика Adweek.
Єва прикрасила обкладинку нового випуску, де постала в стильних кежуал-образах. «Єва Лонгорія безстрашно використовує свою зоряну силу, щоб змінити ситуацію – в Голлівуді, політиці і за її межами. Ось чому зірка – перший володар премії Beacon Award від Adweek», – написали в Instagram видання.
У матеріалі розповідається про те, як саме діє актриса і яких успіхів їй уже вдалося досягти. Саму премію вона отримає вже скоро – 8 вересня в Лос-Анджелесі пройде урочиста церемонія нагородження.
Тим часом спекотна красуня продовжує радувати користувачів мережі фото в стильних вбраннях. Так, для фотосесії зіркова мама приміряла чорний брючний костюм, який зробив її максимально стрункою. Піджак вона одягла на голе тіло, що додало класичному образу пікантності.
Втім, останнім часом зірка стала такою стрункою, що може дозволити собі будь-які відтінки і фасон. Наприклад, біле плаття-сорочка хитромудрого крою виглядають на ній не менш виграшно. Фото зі зйомки вона підписала справжнім закликом до дії: «Запишіть свої цілі, візьміть свій список, будьте дисциплінованим, але лояльним до себе, дайте цьому статися!», – схоже, так і звикла робити 44-річна зірка.