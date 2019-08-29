Гаряча матуся: 44-річна Єва Лонгорія демонструє бездоганну фігуру в пікантному вбранні

Єва Лонгорія – не тільки відома на весь світ актриса, але і яра активістка, завжди готова відстоювати права жінок і матерів, а також боротися з різними несправедливостями світу. Нещодавно Єва стала героїнею зйомки американського Harper's Bazaar, мета якої – продемонструвати життя зіркових мам і дати їм більше свободи і підтримки.

За свою позицію безстрашного лідера Єва отримала не тільки любов і повагу численних шанувальників, але і цілком конкретну нагороду. Так, Єва стала володаркою премії Beacon Award від популярного американського тижневика Adweek.

Єві до лиця всі відтінки і фасони (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва прикрасила обкладинку нового випуску, де постала в стильних кежуал-образах. «Єва Лонгорія безстрашно використовує свою зоряну силу, щоб змінити ситуацію – в Голлівуді, політиці і за її межами. Ось чому зірка – перший володар премії Beacon Award від Adweek», – написали в Instagram видання.

У матеріалі розповідається про те, як саме діє актриса і яких успіхів їй уже вдалося досягти. Саму премію вона отримає вже скоро – 8 вересня в Лос-Анджелесі пройде урочиста церемонія нагородження.

Єва незабаром отримає нагороду за свою активну діяльність (фото: instagram.com/evalongoria)

Тим часом спекотна красуня продовжує радувати користувачів мережі фото в стильних вбраннях. Так, для фотосесії зіркова мама приміряла чорний брючний костюм, який зробив її максимально стрункою. Піджак вона одягла на голе тіло, що додало класичному образу пікантності.

Санті – головний натхненник мами (фото: instagram.com/evalongoria)

Втім, останнім часом зірка стала такою стрункою, що може дозволити собі будь-які відтінки і фасон. Наприклад, біле плаття-сорочка хитромудрого крою виглядають на ній не менш виграшно. Фото зі зйомки вона підписала справжнім закликом до дії: «Запишіть свої цілі, візьміть свій список, будьте дисциплінованим, але лояльним до себе, дайте цьому статися!», – схоже, так і звикла робити 44-річна зірка.