Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер демонструє розкішні форми в пікантному костюмі

Кайлі Дженнер вміє дивувати – вона повсякчас приміряє незвичайні вбрання, від яких фолловери просто не можуть відвести погляд. Цього разу вона, тим не менш, перевершила сама себе. 23-річна бізнесвумен, яку в минулому році назвали наймолодшою мільярдеркою в світі, вирушила на ділову зустріч в черговому ефектному образі. Вона одягла костюм з чорно-білої тканини, який склали злегка розкльошені брюки зі стрілками, об'ємний піджак, а також родзинка лука – корсет зі шнурівкою спереду, який практично повністю оголив груди Дженнер.

Кайлі у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На додаток спокусливо аутфіта Кайлі підібрала туфлі на шпильках, сумку-клатч з крокодилячої шкіри, а також напівпрозорі сонцезахисні окуляри. Волосся юна красуня уклала пишними хвилями, а макіяж зробила в нейтральних натуральних тонах. Зірка зробила селфі, а також показала фото в повний зріст біля розкішного авто. Знімки вона підписала коротко: «Сезон Львів», – маючи на увазі свій знак зодіаку.

Фанати спекотної представниці знаменитої династії просто підірвали сторінку дівчини своїми захватами. «Кожен сезон твій сезон», «Королева», «Вау, просто чудова», «Вона найбільш гаряча, о боже», «Вона просто іконічна», «Одна з перших»...

Кайлі не перестає дивувати (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі показала нові фото з відпочинку, куди вирушила разом зі своєю 2-річною дочкою Стормі. Дівчинка помітно підросла, що відразу ж відзначили фанати зіркової мами. Маля на цей раз одягло сукню з довгими рукавами і відкритими плечима. Доповнили вбрання юної модниці сережки і висока зачіска. На знімках вона бігає по узбережжю в компанії подруги і просто світиться від щастя.

Стормі на відпочинку (фото: instagram.com/kyliejenner)