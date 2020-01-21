З голими грудьми і в пікантному міні: напівоголена Джіджі Хадід блищить у відвертій зйомці

Джіджі Хадід прикрасила чергову глянцеву обкладинку. 24-річна красуня стала героїнею лютневого номера російської версії Vogue. Зйомка, яку провела відома фешн-фотограф Зої Гросман, вийшла досить відвертою і неймовірно стильною. За основу в ній були взяті образи з 90-х.

Модель знялася в новій зйомці (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі приміряла кілька образів, включаючи як досить екстравагантні, так і дуже практичні. На обкладинці вона з'явилася в яскравому купальнику. А на інших фото продемонструвала напівпрозору блузку, надягнуту на голе тіло, кроп-топ і міні-шорти в клітку, які поєднувала з укороченою курткою, чорне плаття з відвертим вирізом, штани з прозорої тканини та інші неординарні речі з останніх колекцій кращих брендів. На відвертих знімках модель з'явилася зовсім оголеною. Голі груди дівчина прикриває тільки руками і довгим волоссям.

Фотосесія вийшла досить відверта (фото: instagram.com/gigihadid)

На своїй сторінці в Instagram старша Хадід поділилася новою роботою, подякувавши всіх її творцям. "Гаряче!", "Це твоя найкраща обкладинка", "Неймовірна", "Така гарненька" – посипалися захоплені коментарі від численних шанувальників моделі. "Моя мала з 90-х", – написала Зої.

До речі, Джіджі обожнюють у фешн-світі не тільки за ангельську зовнішність, але і за поступливий характер і простоту. Дівчина відома своїм професіоналізмом, умінням створити на знімальному майданчику атмосферу довіри і взаємодопомоги. Всі, кому пощастило працювати з Джіджі, стверджують, що вона має віртуозне уміння зробити роботу швидко і не скаржитися на незручності.

Джіджі і Зейн знову разом (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, у підпису до матеріалу редактора глянцю використовували фразу: "Вільна і щаслива". Але, як кажуть, "поки номер друкувався", знаменита красуня встигла позбутися статусу вільної жінки. Так, нещодавно Джіджі помирилася зі своїм бойфрендом Зейном Малеком, з яким вже кілька років сходиться і розходиться.