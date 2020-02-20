З голими грудьми на березі океану: 46-річна Кейт Мосс блищить в провокаційній зйомці для глянцю

Кейт Мосс прикрасила нову глянцеву обкладинку. 46-річна зірка знялася для спеціального випуску журналу i-D, присвяченого культовим особистостям у світі моди. «Ікона і Ідол. Два слова, які часто зустрічаються в наші дні, але Кейт Мосс, безумовно, заслуговує обох...», – так представили нову кавер-сторі на сторінці видання в Instagram.

Нова зйомка Кейт Мосс (фото: instagram.com/shawnstussy; instagram.com/i_d)

Для першої обкладинки з весняного номера підготували атмосферну фотосесію на пляжі Майамі. Кейт Мосс, одягнена в речі з останніх колекцій Dior, позує на березі океану. Образи склали чоловічі костюми, сорочки з принтом, масивні черевики, худі з квітковим візерунком, накидки і стильні головні убори.

Провокаційна обкладинка (фото: instagram.com/i_d)

Для обкладинки вибрали, мабуть, найбільш провокаційний лук. 46-річна культова модель стоїть на тлі води в чорному костюмі: піджаку і спідниці міді. Причому об'ємний піджак надітий прямо на голе тіло, демонструючи спокусливе тіло Кейт. Доповнюють образ чорний берет, сережки в морському стилі, легкий макіяж і укладка з пляжними хвилями.

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/i_d)

Варто відзначити, що виглядає зірка молодою і привабливою. А тому склала гідну партію «сусідці» по березневій обкладинці – 24-річній Джіджі Хадід. Старша Хадід примірила для фотосесії яскраві сукні, доповнені незвичайними аксесуарами.

24-річна модель в яскравих образах (фото: instagram.com/i_d)

Стилістом зйомки виступив Аластер Маккімм, головний редактор журналу I-D. Фотографував британську зірку фешн-фотограф Маріо Сорренто, відомий своїми роботами з багатьма зірками. У числі його «клієнток» Ріанна, Марго Роббі, Белла і Джіджі Хадід, Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер і багато інших