Гола в пустелі: 49-річна Наомі Кемпбелл повністю оголилася для відомого глянцю

Знаменитість вкотре продемонструвала бездоганну форму
Наомі Кемпбелл володіє бездоганною фігурою, над якою невпинно працює. Так чому б не продемонструвати її у всій красі, вирішила знаменита модель. Цього разу зірка, яка ніколи не боялася відвертих нарядів, пішла ще далі – вона взяла участь у зйомці для британського Vogue, де предстала повністю оголеною. Поки що "чорна пантера" поділилася всього одним кадром, але зате дуже мальовничим. Наомі стоїть посеред пустелі в Кенії, повернувшись до камери спиною. Тонка золота смужка – все, що видно на знаменитій красуні. Зате ніщо не заважає милуватися її бездоганно складеним тілом і точеними м'язами. Волосся Наомі прибрані в низьку зачіску, а на обличчі нанесений яскравий макіяж, який, до речі, створювала одна з найвідоміших візажисток в світі – Пет Макграт. Напевно зйомка буде спекотною і стильною!
В ній модель приміряла безліч яскравих образів – всі їх можна буде побачити в липневому випуску, який незабаром з'явиться у продажу. До речі, такі гарячі кадри викликали в основному тільки позитивні відгуки в мережі. Публіка давно звикла, що Наомі не соромиться оголюватися і навіть навпаки – закликає любити своє тіло. "Наомі передає вільну атмосферу серфінгу SS19 і міркує про те, що відчуття присутності і комфорту у власному тілі корениться в менталітеті...", – заінтригував головний редактор British Vogue Едвард Еннінфул.
Також нещодавно модель виклала в мережу нове відео, де відповіла на запитання читачів. Свій YouTube-канал Naomi, на який підписано близько 140 000 чоловік, вона завела 6 місяців тому. Тут є як ролики з численних заходів, так і розповіді про те, як їй вдалося досягти успіху. Схоже, Наомі не на жарт захопилася створенням відеоконтенту.
"Новий епізод на моєму каналі YouTube. Спасибі всім, хто знайшов час, щоб написати мені питання. Мені подобається чути кожного з вас, і я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це знову...", – написала натхненна модель на своїй сторінці в Instagram, закликаючи всіх відвідати її сторінку.