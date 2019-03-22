Гола правда: гарячі фото та відверті зізнання Кайлі Дженнер "підірвали" мережу

Кайлі Дженнер нічого приховувати від 129-мільйонної армії фанатів. У своєму акаунті в Instagram вона з задоволенням ділиться подробицями особистого життя, б'юті-секретами і методами виховання маленької доньки. Але, тим не менш, німецькому Interview вдалося показати її з ще більш інтимної сторони і вивести на відверту розмову.

Дівчина стала героїнею нового номера весна-літо 2019. Випуск тільки з'явився в продажу, але кадри зі зйомки в стилі бурлеск і цитати зірки вже облетіли мережу. У фотосесії Кайлі постала в досить пікантних і сексуальних, але при цьому стильних і витончених образах. На обкладинці вона красується в червоному латексному боді і крислатому капелюсі, а всередині можна знайти ще більш гарячі знімки.

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Так, на одному фото вона приміряла незвичайне кутюрну плаття, що нагадує квітку або крила метелика, на другому позує в ультрасексуальном боді і ботфортах популярної зараз леопардового забарвлення, на третьому демонструє спокусливі форми в чорному комплекті білизни і корсеті зі шнурівкою... Інші інгредієнти еротичної роботи модного дуету фотографів Morelli Brothers: дорогі прикраси, чуттєвий макіяж і відверті пози

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Супроводжується зйомка не менш відвертими розмовами. Так, Кайлі зізналася, що її успіх – цілком справа його власних рук, незважаючи на забезпечену сім'ю. "Я не отримала від своїх батьків ні копійки з 15 років. Щоб організувати бізнес, я використовувала тільки свої гроші, і я пишаюся цим". Найкраще, за словами знаменитості, її визначає поняття "зробила себе сама". Хоча дівчина не заперечує, що сімейні зв'язки і успіх в соцмережах в свій час їй дуже допомогли.

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Не обійшли стороною редактори глянцевого видання і тему материнства. Так, Кайлі розповіла, що завжди мріяла стати молодою мамою, а також дуже хоче ще дітей зі своїм коханим Тревісом Скоттом. Але найближчим часом ще одна вагітність в її плани не входить. А щодо участі Стормі в телешоу та інших проектах вона не поспішає. Тому що хоче дати дівчинці досягти того віку, коли вона сама вирішить, чи потрібно їй це чи ні.

Нагадаємо, раніше сестри Кендалл і Кайлі Дженнер поділилися "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

Також Кайлі Дженнер зворушила мережу дуже милим фото з донькою.