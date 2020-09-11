В очі дивитися неможливо: Кайлі Дженнер в топі з екстремальним декольте розбурхала мережу пишними грудьми

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка перевершила себе

Кайлі Дженнер любить демонструвати свою фігуру, часто вибираючи відверті образи. Але часом 23-річна бізнесвумен і зірка мережі просто перевершує саму себе, розбурхуючи уяву фанатів своїм розкішним тілом. Новий аутфіт Кайлі – з таких. Молодша з сестер популярної династії вибрала для виходу у світ блакитні джинси з високою посадкою, а також сріблястий кроп-топ з великим декольте. Він підкреслив осину талію Кайлі та її пишні груди.

Новий лук Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

З аксесуарів Кайлі вибрала ефектне кольє з великих перлів, браслет з квіткою, а також сріблясті сережки. Зачіску вона зробила гладку, а в макіяжі додала накладні вії. Дженнер запостила пару кадрів, в яких ефектно прогнулася. Таким чином, продемонструвавши значне декольте й накачаний прес.

Кайлі Дженнер обожнює відверті вбрання (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фанати не могли відвести очей від пишних форм дівчини, поставивши рекордну навіть для Кайлі Дженнер кількість лайків. Зараз їх вже понад 10 мільйонів, і вони продовжують набиратися. В коментарях вони прагнуть висловити свій захват від фігури зірки, часом втрачаючи дар мови і обмежуючись емодзі. «Гаряче», «О боже, о боже», «Бомба», «Я в шоці», «Ти королева», «Ідеальна», «Виходь за мене», – такими вигуками вони засипали публікацію дівчини.

Нагадаємо, раніше зірка продемонструвала трендовий образ, який відмінно підійде для теплих осінніх днів.