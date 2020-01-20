Очей не відвести: Єва Лонгорія блищить на червоній доріжці в спокусливій сукні

Єва Лонгорія стала однією з гостей премії Producers Guild Awards. Цей захід традиційно проходить напередодні премії Гільдії акторів і буквально є передвісником «Оскара». Втім, практично всі премії, які відбуваються напередодні головної кіноцеремоніі, допомагають практично достовірно скласти картину майбутніх призерів. Приміром, завдяки їм вже виявилися головні фаворити: Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Бред Пітт... 44-річна зірка, яка цього року обіцяє показати свій продюсерський талант, не стала номінанткою. Але зате прикрасою червоної доріжки – цілком.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва прийшла на івент в жіночоній жовтій сукні від Gucci. Головні особливості вбрання – напівпрозорі рукава, блискуча тканина, пишні волани, пояс на талії з двома пряжками і значне декольте, можливо, і створювали ефект «перебору». Але Єву, якій до лиця будь-які образи, сукня тільки прикрасило. Доповнили її золотисті босоніжки YSL і дрібні сережки. Волосся їй уклали на рівний проділ, а макіяж зробили з акцентом на очі, з темними тінями і накладними віями. До речі, Єва якось зізналася, що обожнює носити їх навіть у повсякденному житті.

У своєму мікроблозі актриса опублікувала кілька фото, подякувавши майстрам, що створили образ. Шанувальники тут же засипали її компліментами, називаючи неймовірною, стрункою і просто найкрасивішою жінкою планети. Серед тих, хто не втримався від слів захоплення, виявилися й багато зірок. Так, Рікі Мартін, Даутцен Крез, Наталі Портман і багато інші встигли залишити віразні емодзі і компліменти своїй колезі.

Єва у вбранні від Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва часто радує вдалими образами і тому вже встигла заслужити славу ікони стилю. Нещодавно вона показала незвичайний лук, який відмінно підійде як для прогулянок, так і для ділових зустрічей. Чорна трикотажна сукні і високі панчохи-чоботи на високих підборах – Лонгорія виглядала неймовірно жіночно і привабливо! Беремо приклад.