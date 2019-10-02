Їй точно 46? Хайді Клум блиснула пишними грудьми і стрункими ногами в червоному міні

Хайді Клум, яка нещодавно офіційно узаконила свої стосунки з Томом Каулитцем, продовжує підкорювати світ своєю бездоганною фігурою. Модель разом з молодим чоловіком і його братом-близнюком вирушила на прем'єру фільму "Малефісента: Володарка темряви" в Лос-Аджелесі.

Хайді підкорила мережу своїм новим образом (фото: instagram.com/heidiklum)

Для заходу вона обрала вбрання дуже пікантне – міні-плаття з червоної шкіри з корсетом і бантом збоку. Воно повною мірою підкреслило досконалу фігуру 46-річної зірки: її стрункі ноги, пишні груди, точені руки і ідеальний прес. До нього вона підібрала червоні босоніжки на підборах, сережки-підвіски з камінням. Зачіску зробила в дусі "ангелів" Victoria's Secret: волосся, укладене м'якими хвилями, а зробила макіяж з акцентом на червоні губи.

Хайді з чоловіком і його братом (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді виклала безліч знімків та відео з івенту, де крутиться і заграє з камерою. Улюблений чоловік Клум прийшов на вечірку в чорній футболці, вкорочених чорних брюках і кедах. Таке вбрання, можливо, і не зовсім гармоніювало з вбранням його дружини, зате передавало його бунтарський дух музиканта. Цікаво, що брат Тома – Білл – якраз відмінно "поєднувався" з Хайді. Він обрав бордового відтінку костюм: піджак та брюки, які прикрашали брошка Chanel і ланцюжок, футболка спринтом і чорні черевики. Хлопець, як завжди, всюди супроводжував закоханих і фотографувався з ними.

Хайді виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/heidiklum)

Брати настільки близькі, що навіть у меловий місяць Білл відправився з молодятами. Сама Хайді, по всій видимості, такого стану речей зовсім не проти. Вона у відмінних відносинах з Біллом.

Варто було Хайді з'явитися на заході, як її образ одразу облетів мережу. Шангувальники моделі просто в захваті від її блискучого вигляду і дивуються, як їй вдається выглядати настільки досконало у свої 46 років.