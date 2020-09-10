Їй має бути соромно: Вікторія Бекхем обурила мережу дорожнечею речей її бренду

Вікторія Бекхем – визнана ікона стилю, яка не лінується викладати в мережу численні луки на всі випадки життя. Цього разу вона зупинилася на класичному образі, який підійде всім. За основу аутфіта дизайнер взяла брюки із завищеною лінією талії м'ятного відтінку. А доповнила їх гольфом блідо-жовтого кольору. Таке вбрання відмінно підкреслило струнку фігуру 46-річної зірки, а також її золотисту літню засмагу. Волосся зірка розпустила, а в макіяжі зробила акцент на губах.

Новий лук Вікторії обурив мережу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Ідеальне поєднання кольорів для сонячного дня в Лондоні. В яскравих м'ятних брюках із завищеною талією з моєї колекції #VBPAW20 x vb», – підписала вона фото. «Що за чудовий образ», «Виглядаєш чудово», – тут же почали писати фоловери...

До речі, незважаючи на те що зовні штани припали до душі більшості фанатів, ціна виробу багатьох обурила, коштують вони близько 750$. «Я ніколи не віддам ці гроші за такі штани, серйозно», «Невже люди дійсно платять на штани 560 фунтів стерлінгів? Я буду почувати себе погано, якщо мені доведеться витратити більше 40», «560 за штани? Я краще куплю 196 легінсів на ці гроші»...

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, бренд в період пандемії переживає не кращі часи. Раніше Вікторія була змушена взяти великий кредит, щоб він залишався на плаву. І навіть звернулася за допомогою до свого чоловіка Девіда Бекхема, який не раз рятував ситуацію. Але ось знижувати ціни для клієнтів явно не має наміру.