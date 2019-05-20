Це не вона: 61-річна Шерон Стоун шокувала шанувальників неоднозначним виглядом

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Вбрання знаменитості викликалдо бурхливу негативну реакцію в мережі

Шерон Стоун, яка зовсім недавно з'являлася на обкладинці португальського Vogue і демонструвала дивовижну свіжість, збентежила шанувальників зовнішнім виглядом. У суботу, 18 травня, відбулася щорічна благодійна виставка Музею сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі. 61-річна знаменитість була серед знаменитостей, які відвідали цю подію. Причому підготувалася ретельно, підібравши незвичайний образ. Який, втім, оцінили далеко не всі.

Шерон Стоун відвідала Музей сучасного мистецтва (фото: instagram.com/missjobaker)

Голлівудська зірка приміряла довге "голе" в'язане плаття, яке демонструвало її струнку фігуру. На голові у неї була червона шапочка-сітка, у вухах – великі сережки, в руках – червоний плоский клатч, а на очі вона періодично одягала сонцезахисні окуляри. Окремо варто згадати макіяж – яскраво-червоні губи і розтушовані до брів червоні тіні, блідий тон обличчя й світлі брови.

Шанувальники залишилися не у захваті від Шерон (фото: instagram.com/missjobaker)

Такий мейк-ап, можливо, був вельми гармонійним щодо сукні. Але, на жаль, візуально додав зірці років і різко контрастував з образом фатальний вічно молодої красуні, який звикли бачити її фоловери. На своїй сторінці в Instagram Шерон опублікувала короткий ролик, який тут же засипали обуреними кромментариями.

"Це не Шерон!"

"Мені не подобається цей лук"

"Я не впізнав тебе"

"Красиво, але ваші очі посилають сумні повідомлення"

"Вона прекрасна... Але невдалий макіяж"

"Завжди весело пробувати щось нове... Але ви потрапили в пастку з цими тінями"

"Шерон, ні! Ти виглядаєш, як Мадонна! Я волію бачити тебе природної"

"Вибач, але..."

Шерон Стоун в одній з недавніх зйомок (фото: instagram.com/sharonstone)

Втім, були і ті, хто заступився за Стоун: "Ахахах справді? Тут є хтось, хто серйозно критикує Шерон Стоун – одну з найкрасивіших жінок в світі... з макіяжем чи без? Вона була б прекрасна навіть з макіяжем Джина Сіммонса!", "Чудова і чарівна, як завжди. Королева Шерон", – написали найвідданіші шанувальники знаменитості.

61-річна зірка часто радує шанувальників постами на своїй сторінці в Instagram (фото: instagram.com/sharonstone)

До речі, 54-річна Моніка Беллуччі, навпаки, днями приємно здивувала стрункістю і квітучим виглядом.