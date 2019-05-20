Це не вона: 61-річна Шерон Стоун шокувала шанувальників неоднозначним виглядом

Вбрання знаменитості викликалдо бурхливу негативну реакцію в мережі
Шерон Стоун, яка зовсім недавно з'являлася на обкладинці португальського Vogue і демонструвала дивовижну свіжість, збентежила шанувальників зовнішнім виглядом. У суботу, 18 травня, відбулася щорічна благодійна виставка Музею сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі. 61-річна знаменитість була серед знаменитостей, які відвідали цю подію. Причому підготувалася ретельно, підібравши незвичайний образ. Який, втім, оцінили далеко не всі.
Шерон Стоун відвідала Музей сучасного мистецтва (фото: instagram.com/missjobaker)
Голлівудська зірка приміряла довге "голе" в'язане плаття, яке демонструвало її струнку фігуру. На голові у неї була червона шапочка-сітка, у вухах – великі сережки, в руках – червоний плоский клатч, а на очі вона періодично одягала сонцезахисні окуляри. Окремо варто згадати макіяж – яскраво-червоні губи і розтушовані до брів червоні тіні, блідий тон обличчя й світлі брови.
Шанувальники залишилися не у захваті від Шерон (фото: instagram.com/missjobaker)
Такий мейк-ап, можливо, був вельми гармонійним щодо сукні. Але, на жаль, візуально додав зірці років і різко контрастував з образом фатальний вічно молодої красуні, який звикли бачити її фоловери. На своїй сторінці в Instagram Шерон опублікувала короткий ролик, який тут же засипали обуреними кромментариями.
Шерон Стоун в одній з недавніх зйомок (фото: instagram.com/sharonstone)
Втім, були і ті, хто заступився за Стоун: "Ахахах справді? Тут є хтось, хто серйозно критикує Шерон Стоун – одну з найкрасивіших жінок в світі... з макіяжем чи без? Вона була б прекрасна навіть з макіяжем Джина Сіммонса!", "Чудова і чарівна, як завжди. Королева Шерон", – написали найвідданіші шанувальники знаменитості.
61-річна зірка часто радує шанувальників постами на своїй сторінці в Instagram (фото: instagram.com/sharonstone)
До речі, 54-річна Моніка Беллуччі, навпаки, днями приємно здивувала стрункістю і квітучим виглядом.