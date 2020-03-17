Оце так ноги! Вінні Харлоу захопила ідеальною фігурою в спокусливій зйомці для глянцю

Вінні Харлоу стала героїнею нового номера італійського випуску глянцевого журналу Grazia. На обкладинці 25-річна красуня з'явилася в незвичайному спокусливому образі. Черговий модний лук дівчини, з голови до ніг одягненої в Fendi, склали біла сорочка, блискучий светр в клітку з V-подібним вирізом, ультракороткі жовті стьобані шорти, а також гольфи зі смужками і білі босоніжки на масивному каблуці.

Вінні Харлоу на новій обкладинці (фото: instagram.com/winnieharlow)

Завершують його кілька сумочок з нової колекції відомого бренду: яскраво-жовтий клатч на обкладинці, а також сумка з плетеної шкіри в коричнево-зелених тонах, яку можна помітити на інших кадрах. Не обійшлося і без великих сонцезахисних окулярів в прямокутній оправі, вже стала культовою у марки.

Макіяж їй виконали в нейтральній колірній гамі, яка пасувала до речей: з коричневими тінями і чітко окресленими губами. Модель позує в машині з бежевими сидіннями, а також в інтер'єрі, де переважає дерево і натуральні відтінки і матеріали. Зйомка вийшла гармонійною і стильною.

Модель отримала масу похвал (фото: instagram.com/winnieharlow)

Серію кадрів Вінні опублікувала у своєму Instagram-акаунті, заодно зізнавшись у любові Італії і висловивши їй підтримку. «Обкладинка @grazia_it з ніг до голови @fendi. Залишайся сильною, Італія, я тебе люблю», – написала Харлоу.

Безумовно, увагу прикували до себе не тільки стильні речі Fendi, але і досконале тіло дівчини. Модель, яка страждає від захворювання вітіліго – порушення пігментації шкіри, вкотре довела, що це ні в якому разі не заважає її красі. Довгі стрункі ноги, тонка талія і абсолютні пропорції тіла Вінні знову заслужили масу позитивних відгуків від її фоловерів.

Вінні Харлоу в стильному образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Журнал також опублікував фото з канадською супермоделлю і активісткою. «Ми далекі, але єдині. Газетні кіоски та додатки залишаються відкритими. Читання – це добре. Нова #Grazia чекає вас в газетних кіосках та в додатку, щоб продовжувати інформувати вас і бути разом», – написали представники глянцю.