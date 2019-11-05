Оц ноги! 46-річна Хайді Клум блиснула спокусливою фігурою в яскравому міні

Хайді Клум, яка тільки днями розбурхувала мережу запальними танцями зі своїм молодим чоловіком в купальнику, знову порадувала публіку напівоголеними кадрами. Хайді вирушила разом зі знімальною групою в джунглі, звідки виклала кілька забавних роликів, бумеранги, а також фото у яскравому вбранні.

Хайді Клум в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Для екзотичної фотосесії Хайді выбраа стильне помаранчеве плаття з яскравим принтом. Коротке і широке, з довгими рукавами, відкритими плечима, воно зробило акцент на нескінченних ногах і тендітній постаті нестаріючої супермоделі. Доповнили образ білі кеди, об'ємна чорна сумка і непомітні аксесуари. Розкішне волосся модель розпустила по плечах, а макіяж зробила з виразними коричневими тінями на повіках. У поїздку Клум вирушила без свого чоловіка, але встигла показати передплатникам принскрин з їх відеочату. Закохані не можуть прожити один без одного і дні!

Хайді веселиться (відео: instagram.com/heidiklum)

Хайді явно була в прекрасному настрої, ділитися з шанувальниками смішними моментами робочих днів в екзотичній обстановці. «Бабрі з джунглів», як вона сама себе назвала, весело прагала, обіймалася з усіма членами команди і каталася на підвішених на деревах «ліанах» з тканини. Потрібно відзначити, вона не намагалася зробити відео скромними: на деяких з них навіть видно спідню білизну 46-річної моделі. Але передплатники Хайді обожнюють її за щирість і весела вдача. А тому просто засипали компліментами і лайками.

Нагадаємо, Хайді обожнює сексуальні образи. Нещодавно вона вийшла у світ в "голом» сукня від голландського дизайнера Iris van Herpen. Напівпрозоре, з відвертим декольте, воно ледь прикривала тіло моделі. А завдяки відтінку і кроєм созадало видимість, що 46-річна зірка оголена.