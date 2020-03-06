Оце форми! Кайлі Дженнер підкорила мережу пристрасним образом екзотичної кішечки

Кайлі Дженнер обожнює яскраві образи і незвичайні речі. Незважаючи на те, що дівчина регулярно радує шанувальників сміливими луками, кожен раз їй вдається показати щось ще більш ефектне. Цього разу фокус знаменита красуня вирішила зробити на своєму улюбленому принті – леопардовому. Причому в яскраво-зелених тонах.

Сукня з довгими рукавами і капюшоном від Tom Ford, облягає по фігурі, Кайлі доповнила босоніжками з ультрамодним квадратним носком на шпильках. А завершили образ коричневий браслет і кільце. Свої світле волосся наймолодша мільярдерка у світі завила дрібними кучерями, а макіяж їй зробили з довгими накладними віями і виразним стробінгом.

Кайлі обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я моя власна муза", – написала Дженнер, цитуючи Тома Форда. "О боже!", "Так, королева", "Перша", – посипалися у відповідь компліменти від фанатів. Багато хто підкреслив, що нова зачіска до лиця Кайлі. Нагадаємо, блондинкою бізнесвумен стала зовсім недавно – в кінці зими. Скоріше за все, така зміна стилю приурочена до весняного сезону. Так як про нові відносини мова не йде. Більше того, нещодавно у мережі знову з'явилися чутки, що між Кайлі і батьком її дитини Тревісом Скоттом почали налагоджуватися колишні теплі стосунки.

Кайлі підкорила мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

"У Кайлі і Тревіса все чудово, вони дуже щасливі. Кайлі поки не хоче навішувати ярлики на їх відносини, хоча вони, безумовно, не зустрічаються ні з ким, крім один одного", – сказав інсайдер виданню People.

Нагадаємо, пара розлучилася восени минулого року, але вирішили зберегти теплі дружні стосунки заради своєї дочки Стормі. Через це вони часто з'являються разом. Наприклад, на вечірці на честь 2-річчя малятка. В одному з недавніх інтерв'ю Кайлі сказала, що Скотт – її кращий друг.