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Оце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукні

Lite » Мода 24.02.2020 - 17:22
Оце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка порадувала новим гарячим образом

Емілі Ратаковскі, яка всі останні дні розбурхувала мережу стильними і зухвалими образами на Тижні моди в Мілані, вирішила наостанок показати ще один. Модель обрала для нового виходу чорне плаття, розшите бісером і блискітками, з відвертим декольте і шкіряними ременями. Вбрання доповнив виразний макіяж з графічними стрілками, персиковими рум'янами, а також карамельного відтінку губами. Волосся зірці випрямили і уклали в об'ємну зачіску. "Ciao", – написала Ратаковскі кокетливо.

Оце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукніНовий образ Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Менш ніж за годину фото спекотної красуні набрало близько 300 тисяч лайків і 1000 коментарів, у яких велика частина – "вогненні" емодзі. "Здрастуй, красуне", "Вау", "люблю тебе", – не вгамовуються користувачі мережі.

Оце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукніОце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукніБелла і Емілі давні подруги (фото: instagram.com/emrata)

До речі, на Тижні моди Емілі відзначилася в компанії своєї давньої подруги – 23-річної Белли Хадід. Обидві красуні гуляли по італійській столиці моди в стильних образах. Емілі знову повторила свій модний трюк, одягнувши плащ на голе тіло. Тільки тепер яскраво-жовтий і зі значно оголеними плечима. Доповнили лук чорні джинси, білі чоботи з широкими халявами і маленька чорна сумочка. Також із аксесуарів зірка одягла сонцезахисні окуляри у вузькій оправі, чокер і круглі сережки.

Оце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукніОце декольте! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в відвертій сукніДівчата відвідали багато знакових місць міста (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, яка обожнює андрогінні образи, знову здивувала громадськість незвичайним вбранням. Вона одягла вузькі коричневі штани з замками, вільного крою сорочку, зверху – светр, чорний шкіряний жилет, а також шкіряний піджак на пару розмірів більше. Завершували картину коричневі кросівки з леопардовим принтом, а також кольє, сережки-кільця і окуляри з прозорим склом.

Дівчата весело провели час: гуляли, відвідували музеї та кафе, робили селфі в дзеркальних будівлях і просто насолоджувалися товариством один одного. Пізніше обидві виклали в мережу масу фото.

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