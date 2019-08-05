Ешлі Грем засвітила розкішні груди в спокусливому вбранні

Ешлі Грем не втомлюється дивувати шанувальників. Після барвистої відпустки дівчина буквально світиться енергією і щастям. "Я повернулася!.. Італія була дивна, але я рада, що повернулася додому і повернулась до роботи! Ви коли-небудь відчували себе так після поїздки? Я завтра на знімальному майданчику Marina Rinaldi для моєї нової кампанії, і я збираюся взяти вас із собою!", – написала вона.

І модель буквально пірнула з головою у роботу. Крім уже згаданої марки Ешлі встигла взяти участь у новій рекламній кампанії для косметичної фірми Revlon. А кілька годин тому вона кумедні кадри з робочої площадки, а також фото в розкішному образі.

Ешлі веселиться на зйомках (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем приміряла чорне плаття міді з рожевими смугами від Ganni, яке підкреслило всі її принади. Завдяки глибокому декольте воно акцентувало увагу на пишних грудях Ешлі, а з допомогою рукавів-ліхтариків, асиметричної оборки та веселого принта відмінно зрівноважило параметри моделі. У результаті образ вийшов жіночним, стильним і легким. Доповнили його золоті сережки-кільця, золоті підвіски з кулонами і туфлі на підборах.

Ешлі до лиця жіночні образи (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ідеальне завершення – волосся, зібране у хвіст на маківці, а також макіяж з яскраво-рожевими тінями, чуттєвими губами і "пухнастими" бровами.

У сторіз красуня показала ще кілька знімків з цього ж дня, зазначивши майстрів. А також не забула привітати свою сестру Эгибейл з Днем сестер. "Люблю тебе, молодша сестричка", – написала вона.

Ешлі з сестрою в дитинстві (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, сестра Ешлі далека від світу моди. Вона також заміжня, виховує дітей і, судячи з її сторінці в Instargram, живе щасливим життям. Тим не менш взяти участь у рекламній кампанії старшої сестри вона не відмовилася. Ще навесні світ облетів ролик, де вони разом з Ешлі запалюють по повній у відвертих нарядах. Цікаво, що мама дівчат – Лінда Грем – також дуже активна в соцмережах. Про це говорить і регулярна поява на сторінці дочки, та й сам нікнейм її сторінки – "мама Грем".