Єлизавети II "зашифрувала" у своє плаття для звернення до британцям відразу два важливих послання

Звернення Єлизавети II у зв'язку з пандемією коронавіруса у Великобританії стало у своєму роді "сенсацією". Нагадаємо, що 5 квітня королева Великобританії записала звернення до британців і заявила, що країна "досягне успіху" в боротьбі з пандемією коронавіруса, але визнала, що може статися "ще багато", перш ніж в країну "повернеться нормальне життя". При цьому за весь період правління Її Величності це було всього лише п'яте подібне відео-звернення з її боку! Що зайвий раз підкреслює його важливість. При цьому у виборі вбрання Єлизавети II журналісти і стилісти вже побачили таємне послання, про що повідомляє таблоїд Daily Mail.

Зазначимо, що дуже часто в своїх образах представники монарших сімей можуть приховувати якийсь таємний сенс. Наприклад, Кейт Міддлтон і Єлизавета II вже давно взяли за звичку "спілкуватися" з публікою за допомогою брошок. Коли герцогиня Кембриджська відвідує, припустимо, Канаду, вона обов'язково надягає брошка у вигляді кленового листочка - символу цієї країни. Тим самим висловлюючи свою повагу. Однак далі всіх пішла, звичайно ж, Єлизавета, яка досягла "майстерності" у цих "таємних посланнях". Британські журналісти підкреслюють, що Її Величність не просто так вибрала для свого звернення плаття зеленого кольору, прикрашене брошкою 1893 року.

Засновниця популярного сайту про моду і стилістику Styled By April Сьюзі Хаслер (Susie Hasler) запевняє, що Єлизавета II вибрала такий одяг невипадково.

«Це заспокійливий колір, він символізує надію і зцілення. А це саме те, в чому ми так потребуємо в ці непрості часи. Таким чином вона показала, що переживає про настрої підданих», — пояснила Хаслер Daily Mail.

Більш того, експерт впевнена, що таким сукнею зеленого кольору королева Великобританії також висловила солідарність з докторами Національної служби охорони здоров'я Англії. Справа в тому, що їх форма такого ж відтінку.

Нагадаємо, що під час свого послання британцям королева подякувала всіх тих, хто дотримується рекомендацій фахівців і залишаються будинки на самоізоляції. Також королева нагадала, що всі країни планети об'єднали свої зусилля у боротьбі з пандемією.

До речі, звернення було записано 5 квітня у Віндзорському замку, де 93-річна королева знаходиться в самоізоляції разом з принцом Філіпом.

Нагадаємо, принцеса Євгенія приголомшила мережа шикарним чином в чорному атласному сукню.