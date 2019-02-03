"Будиночки" для тіла і душі: Yana Chervinska представила "багатошарову" колекцію FW19-20

У наступному сезоні в тренді будуть затишок і захищеність

В столице продолжается самое значимое в fashion-индустрии мероприятие — Украинская неделя моды (1-5 февраля). Дизайнеры один за другим представляют свои новинки сезона осень-зима 2019/20. LITE продолжает знакомить с самыми интересными трендами, представленными в стенах Мыстецкого Арсенала (несменной локации Ukrainian Fashion Week).

Свою новую коллекцию представила также украинская дизайнер Яна Червинская (бренд Yana Chervinska), которая известна порой нестандартным, но интересным подходом к созданию одежды.

Новая коллекция Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Коллекция дизайнера состоит в основном из объемных многослойных пуховиков. По словам Червинской, на создание новой линии теплой одежды ее вдохновил роман японского писателя Кобо Абэ "Человек-ящик", верне — его главный герой, который хотел как можно лучше спряжаться и отгородиться от условий внешнего мира. И для того строил себе дом из переносной картонной коробки.

Представленные на подиуме объемные пуховики, а также шубы из искусственного меха как раз символизируют этот необычный "дом" для тела и души.

Новая коллекция Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

При этом обратите внимание, что вся верхняя одежда многофункциональна: карманы, застежки, пояски, защитные элементы — этой осенью в тренде будет комфорт.

Именно комфорт и защищенность – как главные функции верхней одежды – дизайнер выраженно подчеркивает дутыми жилетками напоминающими спасательные жилеты, а также объемными рыболовецкими шляпами.

Завершает образы скульптурные, почти театральные наслоения. Коллекция полна неожиданных цветовых сочетаний - лиловый и голубой, кроваво-красный и флуоресцентный желтый.

Многослойная коллекция Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Напомним, ранее Elena Burenina представила чувственную коллекцию "Feel mе", которая поднимает непростую тему - проблему постепенного ограничения живого общения в нашем обществе.

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