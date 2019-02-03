"Будиночки" для тіла і душі: Yana Chervinska представила "багатошарову" колекцію FW19-20

Колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

У наступному сезоні в тренді будуть затишок і захищеність

У столиці триває самий значущий в fashion-індустрії захі — Український тиждень моди (1-5 лютого). Дизайнери один за одним представляють свої новинки сезону осінь-зима 2019/20. LITE продовжує знайомити з найцікавішими трендами, представленими у стінах Мистецького Арсеналу (незмінна локація Ukrainian Fashion Week).

Свою нову колекцію представила українська дизайнер Яна Червінська (бренд Yana Chervinska), яка відома часом нестандартним, але цікавим підходом до створення одягу.

Нова колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Колекція дизайнера складається в основному з об'ємних багатошарових пуховиків. За словами Червінської, на створення нової лінії теплого одягу її надихнув роман японського письменника Кобо Абе "Людина-ящик", точніше — його головний герой, який хотів якомога краще спряжаться і відгородитися від умов зовнішнього світу. І для того будував собі будинок з переносної картонної коробки.

Представлені на подіумі об'ємні пуховики, а також шуби зі штучного хутра якраз символізують цей незвичайний "дім" для тіла і душі.

Нова колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

При цьому зверніть увагу, що весь верхній одяг багатофункціональний: кишені, застібки, ремінці, захисні елементи — цієї осені в тренді буде комфорт.

Саме комфорт і захищеність – як головні функції верхнього одягу – дизайнер виразно підкреслює дутими жилетами, що нагадують рятувальні жилети, а також об'ємними риболовецькими капелюхами.

Завершує скульптурні образи, майже театральні нашарування. Колекція сповнена несподіваних колірних поєднань - бузковий і блакитний, криваво-червоний і флуоресцентний жовтий.

Багатошарова колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, раніше Elena Burenina представила чуттєву колекцію "Feel ме", яка піднімає непросту тему - проблему поступового обмеження живого спілкування в нашому суспільстві.

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