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"Будиночки" для тіла і душі: Yana Chervinska представила "багатошарову" колекцію FW19-20

Lite » Мода 03.02.2019 - 12:16
"Будиночки" для тіла і душі: Yana Chervinska представила "багатошарову" колекцію FW19-20
Колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

У наступному сезоні в тренді будуть затишок і захищеність

У столиці триває самий значущий в fashion-індустрії захі — Український тиждень моди (1-5 лютого). Дизайнери один за одним представляють свої новинки сезону осінь-зима 2019/20. LITE продовжує знайомити з найцікавішими трендами, представленими у стінах Мистецького Арсеналу (незмінна локація Ukrainian Fashion Week).

Свою нову колекцію представила українська дизайнер Яна Червінська (бренд Yana Chervinska), яка відома часом нестандартним, але цікавим підходом до створення одягу.

&quot;Будиночки&quot; для тіла і душі: Yana Chervinska представила &quot;багатошарову&quot; колекцію FW19-20

&quot;Будиночки&quot; для тіла і душі: Yana Chervinska представила &quot;багатошарову&quot; колекцію FW19-20

&quot;Будиночки&quot; для тіла і душі: Yana Chervinska представила &quot;багатошарову&quot; колекцію FW19-20

Нова колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Колекція дизайнера складається в основному з об'ємних багатошарових пуховиків. За словами Червінської, на створення нової лінії теплого одягу її надихнув роман японського письменника Кобо Абе "Людина-ящик", точніше — його головний герой, який хотів якомога краще спряжаться і відгородитися від умов зовнішнього світу. І для того будував собі будинок з переносної картонної коробки.

Представлені на подіумі об'ємні пуховики, а також шуби зі штучного хутра якраз символізують цей незвичайний "дім" для тіла і душі.

&quot;Будиночки&quot; для тіла і душі: Yana Chervinska представила &quot;багатошарову&quot; колекцію FW19-20

&quot;Будиночки&quot; для тіла і душі: Yana Chervinska представила &quot;багатошарову&quot; колекцію FW19-20

Нова колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

При цьому зверніть увагу, що весь верхній одяг багатофункціональний: кишені, застібки, ремінці, захисні елементи — цієї осені в тренді буде комфорт.

Саме комфорт і захищеність – як головні функції верхнього одягу – дизайнер виразно підкреслює дутими жилетами, що нагадують рятувальні жилети, а також об'ємними риболовецькими капелюхами.

Завершує скульптурні образи, майже театральні нашарування. Колекція сповнена несподіваних колірних поєднань - бузковий і блакитний, криваво-червоний і флуоресцентний жовтий.

 

Багатошарова колекція Yana Chervinska FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, раніше Elena Burenina представила чуттєву колекцію "Feel ме", яка піднімає непросту тему - проблему поступового обмеження живого спілкування в нашому суспільстві.

Також дивіться бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі.

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