Дика кішечка: Хайді Клум блищить в леопардовій накидці на голе тіло

Хайді Клум нещодавно вийшла заміж. Обранцем 46-річної моделі став 29-річний музикант Том Каулітц. Зрозуміло, така подія не могла не вплинути на контент знаменитої красуні. Вона і раніше любила вельми відверті вбрання і фото. Але тепер їх стало в рази більше. Мабуть, тому сприяє бажання бути на одній хвилі з молодим чоловіком.

Модель обожнює жаркі кадри (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді вже не раз показувала спокусливі фото зі свого медового місяця в Італії – у купальниках, сукнях і навіть з ліжка. А сьогодні, 14 серпня, підготувала для шанувальників справжню "бомбу".

Клум приміряла напівпрозоре парео леопардового забарвлення, під яким відмінно видно не тільки смугасті стрінги, але і голі груди моделі. Образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами і "ковбойським" капелюхом. Зірка не обмежилася одним кадром, зробивши кілька знімків з різних ракурсів. Таким чином, шанувальники могли розглянути її витончені вигини і стрункі ноги в деталях.

Новий спокусливий образ Хайді (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото вона супроводила грайливими підписами. "Няв", "Вітряний день"... Звичайно ж, фолловери оцінили її старання на "відмінно". Хайді називають гарячою, спокусливою і прекрасною. Але сама модель напевно всі свої фото присвячує тільки чоловікові. Про що свідчить ще один недавній кадр.

Клум підходить до фото з гумором (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді плаває на спині, прикрившись надувним кругом досить незвичайної форми – яскраво-рожева іграшка імітує жіночі груди. Клум, до речі, позує без верхньої частини купальника. "Фото топлес для мого чоловіка", – написала веселіо знаменита красуня. Пізніше вона додала ще серію кадрів з цим же водним "аксесуаром", де також фігурує і сам Том.

Те, Білл і Хайді (фото: instagram.com/billkaulitz)

До речі, чоловік моделі не любить соцмережі. У нього є сторінка в Instagram, але вона ще жодного разу не оновилася з моменту створення. А ось його брат-близнюк Білл, який також вирушив з молодятам в подорож, регулярно постить. В тому числі і фото з братом і його дружиною.